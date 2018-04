Manuel Valls ja fa campanya: «El nacionalisme és guerra»

Primera fila de l'acte de Societat Civil Catalana a la Llotja del Mar, amb Manuel Valls, Soraya Sánez de Sanmtaría o Albert Rivera. Foto: Roger Tugas

L'exprimer-ministre francès Manuel Valls s'ha posat el barret de dirigent unionista aquest dilluns a la Llotja, en la recepció del premi al Seny de Societat Civil Catalana (SCC), on ha insinuat que acceptaria fer política a Catalunya, mentre rumia si accepta ser el cap de llista de Cs per Barcelona a les eleccions municipals . "Roda del món i torna al Born. Podeu comptar amb mi per a aquest compromís de la democràcia, la llibertat i la societat civil catalana!", ha clamat al final del seu discurs, sense referir-se directament als comicis, però assumint que al seu voltant hi ha "molta expectació".En un discurs íntegrament en català i referint-se en nombroses ocasions a la ciutat comtal, ha assegurat que està a favor de "fer conviure el patriotisme, l'amor a la ciutat, la regió i el país amb l'amor d'Europa", però ho ha contraposat amb que "el nacionalisme, estret i petit, és guerra i trencar els estats-nació és trencar Europa, aquest projecte únic de 70 anys de pau". Així mateix, ha mostrat "emoció" pel fet que la seva tasca contra el procés, participant en manifestacions unionistes, hagi ajudat a l'ideal de SCC "de democràcia, llibertat i convivència".Davant de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, el delegat de l'executiu central a Barcelona, Enric Millo, els dirigents de Cs Albert Rivera i Inés Arrimadas, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, i la cúpula de Tabarnia, amb Albert Boadella i Tomás Guasch, al capdavant, l'encara diputat al parlament francès ha lloat Sant Jordi, la qual "demostra ser una festa catalana, popular, molt popular, i integradora, perquè és una festa que suma romanticisme, tradició i cultura". I en concret de Barcelona, ha subratllat que "és una marca única al món" i, tot i que "molts pensen que és la capital d'Espanya", en realitat "és una de les capitals d'Europa", motiu pel qual Valls ha deixat clar que el seu "compromís amb Catalunya, Barcelona i Espanya és un compromís per Europa".Recordant les seves arrels, ha destacat que ell és nascut a Horta, "fill de Xavier Valls" i ha "parlat sempre català a casa", ha "llegit català" i ha "somniat sempre en català i francès", a més de ser "del Barça des de sempre". Així mateix, ha destacat que "el catalanisme porta obertura i generositat", però deixant clar que "Catalunya és Espanya i Europa, i Catalunya sense Espanya i Espanya sense Catalunya no tenen cap sentit".Per això, ha lloat la tasca de SCC, "per la democràcia, la llibertat, la convivència, per Barcelona, per Catalunya, per Espanya i per Europa" i ha afirmat que "ser barceloní i català és ser militant del compromís únic de la convivència", fins al punt de citar artistes clàssics del país com Josep Pla, Salvador Espriu, Joan Maragall, Eduardo Mendoza o Joan Manuel Serrat". En canvi, l'altre guanyador del guardó de l'entitat, el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, no ha assistit a l'acte, però rebrà els seus representants a la cambra properament.Al seu torn, en el seu discurs, el president de SCC, José Rosiñol, ha assegurat que l'unionisme ha "guanyat el desafiament", ja que l'independentisme no va arribar al 50% de vot el 21-D, i ha afirmat que els unionistes van guanyar i representen "la Catalunya normal, la que treballa". De fet, ha afirmat que, en els quatre anys des de la fundació de SCC, s'ha vençut "el cop d'estat separatista" i ha agraït la feina de Cs, PSC, PP i el govern espanyol, que "ha aconseguit normalitzar la vida civil dels catalans".Així, ha instat "que l'independentisme defensi les seves idees però dins de la llei, com tot el món", per bé que ha ressaltat que aquest moviment polític és un "símptoma d'una malaltia europea, la visió excloent i extemporània en les democràcies modernes", una "onada nacionalista" que recorre Europa, i l'ha equiparat als ultres Marine Le Pen o el britànic UKIP, o a l'esquerra alternativa grega de Syriza. Per això, Rosiñol ha anunciat que en els propers dies es fundarà Societat Civil Europea per tal que "combati el populisme i el nacionalisme a tota Europa".Els premis al Seny els lliura SCC amb l'objectiu de distingir a dos líders internacionals com Valls i Tajani, "que s'han caracteritzat per defensar la unió en la diversitat, la convivència i la concòrdia". "A Europa hi ha multitud de països molt diversos entre ells, i cal distingir a aquells líders que saben fer de la diversitat un motiu d'unió i convivència", destacaven fonts de l'entitat, per valorar la tasca de dos dirigents europeus que s'han posicionat clarament contra el procés en els últims anys.La d'aquest any ha estat la segona visita consecutiva de Santamaría en un dia de Sant Jordi, després que l'any passat passegés per Barcelona abans d'assistir a un acte de llibreters reclamant la declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat per a la festa del 23 d'abril, i on va coincidir amb el vicepresident català, Oriol Junqueras. En aquesta ocasió, a més, es dona la circumstància que la vicepresidenta haurà estat a Catalunya enmig del període d'aplicació de l'article 155, que va destituir el Govern, que va intervenir la Generalitat, i que ha provocat que aquest any no hi hagi cap acte institucional per la commemoració d'aquest Sant Jordi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)