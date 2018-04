Xavier Sardà: «Si la marca Espanya s'expressa amb mentalitat castissa i excloent, no m'interessa»

Xavier Sardà. Foto: Albert Alcaide

Xavier Sardà (Barcelona, 1958) és periodista. Ha conreat quasi tots els gèneres, des de la ràdio -on va crear el personatge del senyor Casamajor, que es va convertir en un fenomen mediàtic- a la televisió, amb programes ja mítics com Tot per l'audiència (TV3) o Crónicas marcianas (Tele 5). Com a articulista i interlocutor en tertúlies, Sardà s'ubica en l'anomenada tercera via, allunyat del sobiranisme i de les posicions del govern espanyol. En aquesta entrevista, opina de la situació política i no amaga un sentiment d'orfandat per la manca d'intel·ligència i grandesa de l'Estat. Xavier Sardà (Barcelona, 1958) és periodista. Ha conreat quasi tots els gèneres, des de la ràdio -on va crear el personatge del senyor Casamajor, que es va convertir en un fenomen mediàtic- a la televisió, amb programes ja mítics com Tot per l'audiència (TV3) o Crónicas marcianas (Tele 5). Com a articulista i interlocutor en tertúlies, Sardà s'ubica en l'anomenada tercera via, allunyat del sobiranisme i de les posicions del govern espanyol. En aquesta entrevista, opina de la situació política i no amaga un sentiment d'orfandat per la manca d'intel·ligència i grandesa de l'Estat.

"El sobiranisme ha guanyat la Champions de la imatge"

"L'error de l'independentisme ha estat no saber-se replegar i agafar aire"

Sardà: "Nosaltres tenim una nació sense estat i ells un estat sense la nació que voldrien". Foto: Albert Alcaide

"L'Estat ha deixat orfes els catalans no sobiranistes"

Xavier Sardà durant la conversa amb Nació Digital. Foto: Albert Alcaide

Xavier Sardà: "Puigdemont té més vocació d'activista que de polític". Foto: Albert Alcaide

"S'ha de ser suficientment objectiu per poder dir que per Ciutadans, Manuel Valls és una bona jugada"

Xavier Sardà. Foto: Albert Alcaide

- Atenció. Per mi, l'Estat està perdent, sens dubte, la batalla de la imatge, sobretot a Europa. El sobiranisme està guanyant la Champions de la imatge. Això vol dir guanyar en un dels territoris, però no en el dels fets. Posem un exemple: qui té millor imatge en el món? Els palestins o l'Estat d'Israel? És a dir, el sobiranisme està guanyant la batalla de la imatge davant d'ell mateix i de l'opinió publicada, però això no vol dir que no passi per un moment d'adversitat.- És que Rajoy... Imaginem-nos un estadista de debò, amb autoritat moral, que no té res a veure amb el poder, sense llast de corrupció, amb ètica, estètica i dialèctica per saber-se adreçar als catalans. Catalunya és un país empatat en molts aspectes. Si hi hagués hagut una actitud diferent, propositiva, per part de l'Estat, segurament el sobiranisme ho hagués tingut molt pitjor. Rajoy és el silenci encarnat.- No va per aquí. La dreta, fins fa poc, es fregava les mans perquè l'esquerra es dividia entre PSOE i Podem. Fins i tot veien amb satisfacció la possibilitat, anunciada per totes les enquestes, d'un sorpasso. El sorpasso no es va produir, però l'esquerra està dividida. Ara mateix, Rajoy està estupefacte. Perquè la mateixa divisió es produeix en el si de la dreta. Les eleccions posaran les coses al seu lloc. No crec que Rajoy pugui fer moltes coses. Ara els qui tenen un dubte enorme són els del PNB.- El PNB es troba que si no aprova els pressupostos i es va a noves eleccions, es poden trobar amb un govern dirigit per Ciutadans i poden tenir un conflicte molt seriós amb l'Estat.- En les tertúlies on vaig, a RAC1, a la meva apreciada Pilar Rahola, li he demanat moltes vegades: "com ho fareu?". Semblava que hi havia una gran carta amagada que facilitaria que el procés tirés endavant: un gran padrí internacional, potser, o un pacte secret. El com ha estat un desastre i és el que ha fet que tinguem tants dirigents a la presó i estiguem intervinguts. Moltes de les coses que han passat, fa quatre dies semblaven ciència ficció, com la intervenció de l'autonomia, o dels Mossos d'Esquadra. El principal error de l'independentisme ha estat no saber-se replegar i agafar aire. En el futbol i en la guerra, és molt important saber-se replegar. Ho va intentar Puigdemont i li ho van posar molt difícil. I ell ara ell ho viu de manera una mica perversa, com dient: ara qui és el botifler?- Sí, molt. Hauria de ser molt polièdrica. Hi va haver un moment en què la marca Espanya va existir. Ho vam viure. Quan vius les coses amb normalitat, no te n'adones. Això que entenem per Espanya, polièdrica, rica i complexa, va quallar a l'Expo de Sevilla, als Jocs del 92, en els ajuntaments, en les comunitats autònomes. Si la marca Espanya només s'expressa amb una mentalitat castissa i excloent, no m'interessa. Segueixen vivint en un miratge. Nosaltres tenim una nació sense estat i ells tenen un estat sense la nació que voldrien. Conèixer sense reconèixer no val.- Ha generat una estupefacció general. Només que hagués dit que no hi havia hagut malversació "fins allà on jo sé" ja hagués estat diferent. Però aquí ens trobem amb un executiu en una direcció i un judicial en una altra. El senyor Puigdemont no es deu creure que passi de debò això, perquè li és molt òptim.- No ho sé. Jo he arribat a pensar... I si, en realitat, el govern espanyol vol evitar que Puigdemont els sigui lliurat per malversació? Que prefereixin tenir-lo al ciberespai que no pas portar-lo per malversació. Perquè per aquest delicte ningú està en presó preventiva. Ja se'l jutjarà, en tot cas. Però això són càbales.- No que creiem en Espanya, no. L'Estat ha deixat sols els catalans no sobiranistes. No puc parlar en general, però hi ha una certa orfandat. Els motius per no ser sobiranista ignoro els que té cadascú. Jo no ho sóc perquè no crec que sigui una solució real als problemes reals. Jo no sóc patriota, però tampoc ho sóc espanyol. Fa anys, quan governava també el PP, la meva postura davant la guerra a l'Iraq es considerava molt poc patriota. És evident que aquells que no som sobiranistes estem davant d'una tempesta perfecta. El sobiranisme no acaba de fructificar, s'ha posat en un atzucac, i els qui no ho som, tenim a l'altre costat el senyor Rajoy, que és la inacció.- És que depèn de com es plantegi això. Els qui donen una passa en fals primer, des del meu punt de vista, són els tres partits que, l'un per l'altre, fan la proclamació. Quan ho expliquin als seus nets, diran: com són els iaios! Hi va haver un dia que al matí s'anaven a convocar unes eleccions autonòmiques i al vespre es va proclamar la República. Aquell dia jo vaig acabar en una farmàcia perquè em prenguessin la pressió. És cert que el govern espanyol va deixar fer: les lleis de transitorietat, desconnexió, que el Parlament digués que no obeiria el Constitucional... Sí és cert que en els anys anteriors, el govern espanyol ho va fer fatal. Però qui dona la passa és la Generalitat. I tinc moltes persones a qui aprecio molt. Una col·lisió entre dues parts de l'Estat sempre és responsabilitat de les dues parts.- Jo? És que li torno a dir: com ho farem? Imagini's que un dia hi ha un referèndum acordat i surt endavant. Doncs endavant. El problema és que continuen venent-me la independència sense explicar-me com. Que s'eixampli la base social? Potser sí. Però a mi el que em mortifica no és que Catalunya sigui independent, sinó com.- Sóc pessimista en general. La lluita per un objectiu polític pot portar a vegades el teu poble a tenir més inconvenients que avantatges. Som molts, tenim raó i el món ens la donarà... Aquesta tripleta ens ha fallat moltes vegades: el 1714, durant la República, amb la Guerra Civil.- Home, he tingut molt bona sintonia amb Oriol Junqueras, per descomptat. Darrerament, amb Josep Rull i Jordi Turull, que van agrair molt, quan van ser fora de la presó, els nostres comentaris a la Sexta.- Puigdemont és un activista. En aquests moments, ell du a terme una croada, una guerra de desestabiltzació contra l'Estat. Segurament es formarà Govern, però si ell guanya la batalla judicial a Alemanya, es convertirà en un home molt incòmode per l'estat espanyol. Ell té més vocació d'activista que de polític.- Jo crec que s'ha de ser suficientment objectiu per poder dir que per Ciutadans és una bona jugada. Un català arriba a primer ministre francès, i se l'elogia. Ara els mateixos diuen que no perquè el fitxa determinat partit. És una bona idea per Ciutadans, que encara no està confirmada.- Era un senyor que treballava amb mi a la ràdio... Va ser un fenomen de la ràdio. Ara diria: "Això és un batiburrillo".- Jo he estat molt crític amb TV3. Diria que és una televisió pública molt decantada. És una televisió sobiranista. El que no vol dir que no tingui bons amics que hi treballen, com també a TVE. També he estat molt crític amb TVE, que està fent autèntiques bestieses.- Molt bé, exposi la seva opinió... No sé, no és un concurs, no sé qui va primer.- Jo vaig saber baixar d'un programa d'èxit perquè per horari -miri quina cosa més prosaica- atemptava contra el meu biorritme existencial. Jo he matinat, he fet els matins a RNE, les tardes a la Ser, he fet nits. Però acabar a aquelles hores de la matinada... Ho vaig fer vuit anys. L'èxit és un tirà i vaig saltar abans del xoc de trens. Ara escric als diaris, que és com vaig començar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)