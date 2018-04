Martí Gironell i Laia Vicens i Xavi Tedó, els autors més venuts de Sant Jordi

21:37 EN DIRECTE @manuelvalls insinua al final del seu discurs, sense referir-s'hi directament, que acceptarà l'encàrrec de @CiutadansCs per optar a l'alcaldia de Barcelona https://t.co/dWhvhbCyOA pic.twitter.com/dxlpu3t6Y1 — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

21:37 .@xavitedo: "No esperàvem ni en les previsions més optimistes que 'Operació urnes' fos el més venut en català de no ficció" https://t.co/Xg94pfpjQ6 pic.twitter.com/0KJAhCaUgG — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

21:37 .@martigironell: "Les persones tenen ganes de llegir històries engrescadores per oxigenar-se del moment tant asfixiant" https://t.co/HPmFya48Hp pic.twitter.com/36diwlrttT — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

21:19 VÍDEO Despleguen una bandera gegant per la llibertat dels presos polítics a la plaça Vella de Terrassa https://t.co/mxrLh80rL6 #terrassa pic.twitter.com/2MNuod7np5 — LaTorre (@torrepalau) April 23, 2018

20:48 EN DIRECTE Ja ha arribat Soraya Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) a l'acte de Societat Civil Catalana (@Societatcc) en què l'entitat unionista està a punt d'entregar el premi Seny a @manuelvalls i a l'absent @Antonio_Tajani https://t.co/ntCqFOEImq pic.twitter.com/SsT5t6yrWH — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

20:47 El diputat de C's Antonio Espinosa perd la compostura a la carpa de Sant Jordi. El regidor de la formació espanyolista, Andrés Rojo, l'ha hagut de tranquil·litzar davant una cinquantena de persones que reclamaven la llibertat dels presos polítics. Informa Pere Fontanals.

20:39 Antonio Tajani no assisteix a la recepció del premi Seny de mans de Societat Civil Catalana, a la Llotja de Mar, que també rebrà Manuel Valls. Hi ha expectació per a l'arribada de Soraya Sáenz de Santamaría, que en principi no parlarà. Sí que hi ha ja Albert Rivera i Inés Arrimadas (Cs), Salvador Illa (PSC), Santi Rodríguez (PP) i la cúpula de Tabarnia, amb Albert Boadella i Tomás Guasch, al capdavant.

20:05 Més de 8.000 persones han visitat el Palau de la Generalitat amb motiu de la diada de Sant Jordi, ha informat el Govern. La tradicional jornada de portes obertes ha començat cap a les 11.00 h i s'ha allargat fins a les 19.00 h Diverses persones han dut roses grogues per recordar els presos polítics i han cridat a favor que siguin posats en llibertat.

Moltes gràcies a les més de 8.000 persones que han visitat el #Palau de la Generalitat en aquesta Diada de Sant Jordi #SantJordi2018 #SantJordialcarrer pic.twitter.com/Ybgw80xXNq — Govern. Generalitat (@govern) 23 d’abril de 2018

19:53 VÍDEO Els veïns del Raval de Barcelona vesteixen de Sant Jordi la seva rambla: roses, llibres, lectura de contes i concerts; per @FagedaGerard https://t.co/H7lS3gXhVo pic.twitter.com/2FXc4B5zff — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

18:54 VÍDEO Milers de persones passegen pel centre de Barcelona per celebrar Sant Jordi; imatges de @FagedaGerard https://t.co/H7lS3gXhVo pic.twitter.com/y91sRLpafr — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

18:35 VÍDEO La Rambla de Barcelona s'omple amb motiu de Sant Jordi per fer un passeig entre les parades de llibres i roses https://t.co/H7lS3gXhVo pic.twitter.com/V5OH3f5i41 — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

18:29 RNE entrega aquesta nit els Premis Sant Jordi de Cinematografia. Tierra firme, de Carlos Marquès-Marcet, i Estiu 1993, de Carla Simón, entre els guardonats.

18:29 FOTOS El Sant Jordi més groc de Berga treu al carrer grans i petits, en imatgeshttps://t.co/3OcEfTWWO9 — NacióBerguedà (@NacioBergueda) April 23, 2018

18:15 Centenars de persones celebren el Sant Jordi Musical a l'Antiga Fàbrica d’Estrella Damm de Barcelona. El recinte acull en quatre escenaris diferents concerts de grups de música catalana; per Francesc Cusí.

18:02 El mosaic de roses grogues que @omnium promou a la plaça de Catalunya de Barcelona per demanar la llibertat dels presos polítics ja està molt tupit; per @FagedaGerard https://t.co/jDbHdGtpic pic.twitter.com/Vqw9Nobrl3 — NacióPolítica (@naciopolitica) April 23, 2018

17:51 Els floristes confirmen que la venda de roses se situa entorn als set milions. El sector estima que els clients adquiriran pràcticament "la totalitat" de roses grogues, que s’han situat per darrere de les vermelles.

17:43 El diputat de JxCat i conseller empresonat de Territori, Josep Rull, ha reivindicat un dia de Sant Jordi "de la intel·ligència i la sensibilitat". En una piulada a Twitter, Rull felicita la diada i, especialment, es dirigeix als seus companys de grup Jordi Turull i Jordi Sánchez, i al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, "per estar ignominiosament privats de llibertat". Acompanya la piulada amb una imatge amb el lema "més llegir i menys empresonar".

Bon #SantJordi18, la Diada de la intel·ligència i la sensibilitat. Per molts anys @jorditurull @jordialapreso i @jcuixart , que estan ignominiosament privats de llibertat. pic.twitter.com/JQ5TS1T9Ot — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 23 d’abril de 2018

17:42 L'expresidenta del Parlament i exdiputada d'ERC, Carme Forcadell, ha enviat un missatge a través de Twitter per commemorar el Sant Jordi d'aquest any tot i estar a la presó d'Alcalà Meco. A la piulada, Forcadell admet que aquest Sant Jordi és "estrany" perquè el passa "injustament lluny de casa". Malgrat això, anima els catalans a "gaudir d'un dels dies més especials de l'any i a estimar a tota aquella gent que us importa", perquè "l'amor, la cultura i la llibertat sempre guanyen".

Missatge de la presidenta Forcadell:



"Enguany és un #SantJordi diferent, estrany, que passaré injustament lluny de casa. Us animo a gaudir d'un dels dies més especials de l'any i a estimar a tota aquella gent que us importa. L'amor, la cultura i la llibertat sempre guanyen!" — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 23 d’abril de 2018

17:33 La felicitació de Carles Puigdemont a Turull, Sànchez i Cuixart per Sant Jordi. El president a l'exili els envia un missatge on assegura: "Guanyarem la vostra llibertat, i amb ella, la de tot el país".

17:11 L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, revela la seva lectura preferida i envia un missatge al jutge Pablo Llarena. Ha penjat una fotografia d'una rosa groga en solidaritat amb els presos polítics i els exiliats.

17:07 CRÒNICA "No he tingut temps ni de beure un got d'aigua": els autors viuen el seu gran dia. Relat d'una jornada que demostra la bona salut de Sant Jordi, un esclat de cultura i civisme que omple Catalunya de llibres i roses; per Esteve Plantada.

16:58 El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, també ha dedicat unes paraules a través de Twitter a la diada de Sant Jordi. Ha felicitat Jordi Turull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i ha agregat: "Guanyarem la vostra llibertat, i amb ella, la de tot el país". Ha acompanyat la piulada de l'etiqueta #LlibertatPresosPolíticsCatalans, escrita en anglès. Per molts anys @jorditurull, @jordialapreso i @jcuixart, guanyarem la vostra llibertat, i amb ella, la de tot el país.#SantJordi2018⚘📚#FreeCatalanPoliticalPrisoners 🎗 pic.twitter.com/bB4GUPRgPF — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 23 d’abril de 2018

16:57 En la mateixa línia que Junqueras, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha recordat des de Suïssa que és la primera diada que passa lluny de casa. "Gaudiu d'aquest dia ple de llibres i amor. La cultura ens farà lliures. Bon Sant Jordi", ha reblat Rovira.

Avui és una Diada de #SantJordi diferent, la primera que passo lluny de casa. Gaudiu d’aquest dia ple de llibres i amor. La cultura ens farà lliures. Bon Sant Jordi! — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) 23 d’abril de 2018

16:54 El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha enviat un missatge des d'Estremera a través de Twitter. "Llegiu i estimeu perquè les dues coses us faran lliures", ha afirmat per després desitjar que es gaudeixi de la diada de Sant Jordi.

Junqueras des d'Estremera:



Llegiu i estimeu perquè les dues coses us faran lliures. I avui, gaudiu de la Diada de Sant Jordi! — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 23 d’abril de 2018

16:50 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha tingut un "record especial" al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en l'esmorzar amb escriptors que ha organitzat l'Ajuntament. Segons Colau, Cuixart és el president d'una entitat molt "estimada" a la ciutat i que es dedica a una tasca "tan perillosa com defensar i estimar la llengua i la cultura" catalana.



16:11 Jaume Collboni també ha regalat a Xavier Trias (PDECat) La mort i la primavera, de Mercè Rodoreda; a Alfred Bosch (ERC), La casa de la frontera, de Rafael Vallbona; a Carina Mejías (Cs), La confabulació dels irresponsables, de Jordi Amat; a Alberto Fernández Díaz (PP), Falcó, d'Arturo Pérez-Reverte; a María José Lecha (CUP), Milions d'ampolles buides, Manuel de Pedrolo, i al regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), La dificultat de ser, de Jean Cocteau.

16:10 El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha obsequiat llibres als líders municipals, començant per l'alcaldessa, Ada Colau, a qui ha regalat Empantanados, de Joan Coscubiela, que intenta explicar com s'ha arribat fins aquí amb la idea d'ocupar un espai silenciat, el de l'equidistància.

15:30 .@omnium organitza una marató de petons a la plaça Universitat de Barcelona per reivindicar la diversitat de les relacions sexuals i afectives https://t.co/H7lS3gXhVo pic.twitter.com/APQ7pWAL6w — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

15:29 "Serà una gran oportunitat per a Barcelona tenir una persona de primer nivell com a candidat a l'alcaldia. I tant el grup municipal com jo ens posarem a la seva disposició", ha declarat Carina Mejías en visitar la carpa de Cs per Sant Jordi, ubicada al passeig de Gràcia.

15:29 ÚLTIMA HORA Arxivada la causa per delicte d'odi al regidor del nas de pallasso. Jordi Pesarrodona ja havia estat imputat d'ofici per un delicte de desobediència. Durant el dia, centenars de persones li han fet costat i els CDR han fet crides a posar-se el nas de pallasso.

15:28 La líder de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, s'ha posat a la disposició de l'exprimer ministre francès Manuel Valls si accepta l'oferta del partit d'optar a l'alcaldia de la capital catalana a les eleccions municipals del 2019.

15:22 Més de 200 persones acompanyen el regidor de Sant Joan Jordi Pesarrodona als jutjats per l'1-O. Informen Mar Martí i Gemma Aleman.



15:17 FOTOS Les roses i els llibres vesteixen la Rambla Nova de Tarragona per Sant Jordihttps://t.co/0ZIc4Cl1g6 — NacióTarragona (@naciotarragona) April 23, 2018

15:17 Berga omple els carrers de llibres i roses en el seu Sant Jordi més reivindicatiu #Berga #Berguedàhttps://t.co/UauJGkIEri — NacióBerguedà (@NacioBergueda) April 23, 2018

14:30 CRÒNICA 155 dracs i els «Sant Jordis» grocs. La jornada cultural està marcada per ser la primera des de la restauració de la democràcia sense Govern i amb la Generalitat intervinguda. Per Sara González.

14:12 FOTO El Portal de l'Àngel de Barcelona també està molt concorregut -ja des de primera hora- per Sant Jordi https://t.co/H7lS3gXhVo #SantJordi2018 pic.twitter.com/NISaFDq8ry — NacióDigital (@naciodigital) 23 d’abril de 2018

13:44 Inés Arrimadas justifica que la policia espanyola requisés samarretes grogues a la final de la Copa del Rei. La líder de Ciutadans assenyala que era una qüestió de "seguretat" per evitar "enfrontaments" entre les aficions del Barça i el Sevilla.

13:41 Diana Riba, dona de Raül Romeva, assegura que "troben molt a faltar" els presos, i indica que durant els últims dies ja han rebut moltes roses.

13:39 Carles Riera, portaveu de la CUP al Parlament, assenyala que es tracta d’un Sant Jordi "de combat" davant l’existència de presos i exiliats. "Que cada rosa i cada llibre sigui un clam contra la repressió", apunta.

13:33 Inés Arrimadas afirma que Puigdemont "és el passat" i "la festa de Sant Jordi és de tots i ningú la pot instrumentalitzar". La líder de Ciutadans, per altra banda, també beneeix el fitxatge de Manuel Valls per a intentar liderar la conquesta de l'Ajuntament de Barcelona per part de la formació taronja.