Neix Gastrotalkers.cat coincidint amb la diada de Sant Jordi

Gastrotalkers.cat ha nascut coincidint amb Sant Jordi. Foto: Gastrotalkers.cat

Sant Jordi de llibres, roses vermelles i grogues... i Gastrotalkers.cat . Aquest dilluns ha nascut una nova publicació digital dedicada a la cultura enogastronòmica que va començar el seu camí fa dos anys amb l’ edició en castellà gastrotalkers.com . El portal pretén ser una mirada informativa a l’enogastronomia d’un país, que defensa la comunicació reflexiva i cuinada a foc lent i es basa en notícies, reportatges i entrevistes, receptes de cuina i propostes d’agenda pensades per a lectors interessats en l’especialització i en un intercanvi d’informació més reposat.La directora de Gastrotalkers.cat és la publicitària Núria Escalona i el mitjà digital compta amb un equip de col·laboradors ampli i especialitzat per a cadascuna de les seccions dissenyades. L’espai neix amb la voluntat d’imprimir una nova mirada, reflexiva i pausada, sobre la cultura enogastronòmica, centrada en l’experiència personal, viscuda i sentida, basada en entrevistes i reportatges en profunditat, i també amb un apartat important dedicat a l’agenda i a la descoberta de nous espais gastronòmics.A nivell filosòfic, Gastrotalkers.cat defensa l’ideari del fundador i president del moviment Slow Food, Carlo Petrini, qui en relació a la gastronomia diu: “És una ciència completa i multidisciplinar que l’acadèmia es va negar a acceptar durant anys. És holística i quan parlem d’ella, parlem de tot allò humà quan es tracta de menjar. És física, química, biologia, genètica, agricultura, història, antropologia, sociologia, identitat cultural i, encara que no ho creguin, economia política”.Per aquest motiu, les seccions de Gastrotalkers.cat van més enllà de la informació gastronòmica, buscant els orígens, el com i el per què dels aliments, de la cultura, de les múltiples cuines que hi ha a Catalunya, de les tradicions i dels seus motius, de la nutrició i de les conseqüències d’optar per uns productes o per uns altres, de l’alimentació sostenible que ha d’assegurar la continuïtat del planeta i del consum bo, sa i just, és a dir, saludable. Des de Gastrotalkers.cat s’ha intentat sempre posar l’accent en la importància de triar bé l’alimentació perquè és una manera de fer salut, de forjar identitats i de generar atractiu i interès pel país.L’edició en català de Gastrotalkers consta de quatre grans apartats: magazine, restaurants, agenda i receptes. El magazine recull la informació que diàriament es publica i es classifica en diferents seccions: orígens, entre copes, rebost, voltem, de proximitat o a taula, entre d’altres. Restaurants és un cercador d’establiments gastronòmics de Catalunya, tanmateix és un cercador que va creixent a mesura que el portal avança donat que es publiquen les fitxes dels restaurants sobre els quals s’ha informat i a més de la seva pertinent fitxa es relacionen amb les informacions que s’han publicat sobre ells. L’agenda inclou les diferents activitats relacionades amb l’enogastronomia que es fan al territori català. I receptes és un cercador que també anirà creixent i evolucionant a mesura que ho faci el portal. Aquestes quatre seccions, en la seva amplitud, estan enfocades al conjunt del territori català.En cada una de les seccions i apartats, hi ha la voluntat d’aprofundir amb rigor i franquesa en la riquesa enogastronòmica del país que el mitjà tractarà de posar en valor periòdicament amb articles d’especialistes i professionals del món de la comunicació i del sector foodie. Gastrotalkers.cat també destaca per una mirada diferent a nivell comunicatiu i periodístic. En temps de rapidesa i d’immediatesa, l’equip aposta per una comunicació cuinada a foc lent, anant al detall, a l’anàlisi i convidant el lector a la reflexió. La voluntat de l’equip és dotar de temps, valors i sensibilitat els continguts que es publiquen. Amb l’edició en català el ritme de publicacions serà més intens amb la voluntat de donar resposta a les necessitats comunicatives detectades al sector.L’estrena de Gastrotalkers.cat s’ha fet coincidir amb la Diada de Sant Jordi i per aquest motiu el primer escrit editat en la versió en català està dedicat a les lectures enogastronòmiques i les menges típiques de la diada del llibre i de la rosa a Catalunya, com el pa de Sant Jordi.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)