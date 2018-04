Arxivada la causa per delicte d'odi al regidor del nas de pallasso

Jordi Pesarrodona a l'entrada dels jutjats de Manresa Foto: Sílvia Rius

El jutge ha arxivat la causa per un delicte d'odi contra el regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona, que va estar imputat en la investigació de l'1-O al Bages. El regidor havia estat citat a declarar com a investigat aquest 23 d'abril. Pesarrodona ha rebut aquest dilluns l'escalf de més de dos centenars de persones abans d'entrar a declarar als jutjats de Manresa per un presumpte delicte d'odi i un altre de resistència greu.Els concentrats han fet crits de "No estàs sol", "Som gent de pau" i "Llibertat i República". Pesarrodona, visiblement emocionat, ha arribat als jutjats a quarts d'una del migdia amb un ram de roses grogues i amb l'icònic nas de pallasso vermell posat. Abans d'entrar, s'ha dirigit als assistents per dir-los que ningú oblidarà "què va passar l'1-O, però" i ha afirmat que no s'ha de contestar "amb la violència", sinó "pacíficament".El cas, però, és que Pesarrodona no ha arribat a declarar. Qui sí que ho ha fet és el tinent de la Guàrdia Civil, responsable de l'operatiu a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada. Com que la declaració de l'agent no es corresponia amb l'atestat, el magistrat ha considerat que no hi havia delicte. Per això, tampoc ha hagut de comparèixer davant el cap de Seguretat Ciutadana dels Mossos de la comissaria de Manresa, també citat als jutjats.L'advocat de Pesarrodona, David Casellas, ha explicat a la sortida dels jutjats que, malgrat la intenció del jutge d'arxivar la causa, ha demanat l'opinió per escrit de la Fiscalia i de la defensa abans de fer la resolució definitiva. Casellas ha relatat que la declaració del comandament de la Guàrdia Civil, ha sigut "molt contundent", ja que "cap dels fets que constaven a l'atestat que s'atribuïen a Pesarrodona se sostenien".D'altra banda, la jutge també ha suspès la declaració del mosso que havia de comparèixer com a investigat aquest dilluns perquè, segons els lletrats, de la declaració del guàrdia civil també s'ha desprès que "no hauria comès el delicte de desobediència que li atribuïa l'atestat".La jutge ja havia imputat d'ofici un delicte de desobediència al regidor santjoanenc, que també va ser cridat a declarar el passat 7 de febrer. Pesarrodona es va acollir al seu dret a no declarar. Llavors, segons va explicar el mateix regidor, la jutgessa no havia inclòs els delictes d'odi i resistència de l'atestat de la Guàrdia Civil. L'informe acusa Pesarrodona d'incitar "a l'hostilitat" contra els agents durant la jornada de l'1-O a Sant Joan de Vilatorrada. Finalment la magistrada ha acabat incloent l'atestat en la causa i aquest dilluns se li ha notificat.Pesarrodona, que també és pallasso de professió, va fer-se popular arreu del país després de fer-se una fotografia amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil durant els escorcolls a la Conselleria de Governació el passat 20 de setembre.

