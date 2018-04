L'Audiència Nacional confirma el processament de Trapero per sedició i organització criminal

L'exmajor dels Mossos, Josep Lluís Trapero, serà finalment processat per dos delictes de sedició i per organització criminal a l'Audiència Nacional. Així ho ha confirmat aquest dilluns una interlocutòria de la magistrada Carmen Lamela, que jutjarà l'excap de la policia catalana per la seva actuació en els fets del 20 i 21 de setembre davant la conselleria d'Economia i Finances i per l'1 d'octubre.De la mateixa manera, seran processats també per l'alt tribunal l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior de la Generalitat César Puig per organització criminal i un únic delicte de sedició, en relació a l'1 d'octubre. Igualment, Lamela ha ratificat el processament de la intendent Teresa Laplana per un delicte de sedició pels fets del 20 i 21 de setembre. Així, desestima els recursos presentats pels processats, que defensaven que no hi havia prou indicis per afirmar la participació en els fets investigats.Davant d'això, Lamela replica que la resolució "resultat ajustada a dret" i "en el present cas s'han exposat els indicis racionals de criminalitat existents, el seu origen, la seva seqüència i les interrelacions entre ells, fixant a través dels mateixos les conseqüències incriminatòries ressenyades al ordre de processament". "No es tracta de meres conjectures o parers dels investigadors, sinó que el mateix s'exposen fets objectius obtinguts a través de les vint diligències" que es detallen en l'ordre de processament, exposa.Igualment, César Puig defensava que l'Audiència Nacional no era competen per portar el cas, però la jutge ho nega, mentre que, pel que fa a la dispersió de causes per aquests fets en diferents òrgans judicials, afirma que ella era partidària "de la investigació conjunta de tots aquells fets relacionats amb la declaració unilateral d'independència", si bé "l'existència de persones aforades ha impedit la investigació de tots aquells investigats pels fets esdevinguts durant el procés que tenia per objecte la proclamació d'una República catalana independent d'Espanya".

Lamela confirma el processament de Trapero i l'excúpula dels Mossos per sedició i organització criminal by naciodigital on Scribd

