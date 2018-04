La policia espanyola equipara samarretes sobiranistes als estadis amb material ultra

Samarretes grogues requisades durant la final de la Copa del Rei. Foto: ANC

La policia espanyola va requisar a la final de la Copa del Rei que va enfrontar a Madrid el Sevilla i el Barça samarretes grogues, motxilles, pitets o pancartes amb lemes independentistes en detectar en els controls previs a l'estadi Wanda Metropolità que grups d'aficionats culers, a vegades barrejats amb sevillistes, accedien al camp lluint lemes com "Ara és l'hora" -el lema de l'ANC i Òmnium per a la campanya del 9-N-, augmentant el risc d'altercats, segons han assegurat a Europa Press fonts policials del dispositiu de seguretat.De fet, aquestes mateixes fonts afirmen que la legislació i les normes de competicions esportives prohibeixen expressament l'exhibició en els camps de futbol de símbols o llegendes de caràcter polític, racista o xenòfob, o lemes que incitin a la violència o atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques. En els últims anys és habitual, expliquen, que es confisquin pancartes amb al·lusions a grups ultres, les quals les equiparen amb les independentistes.Els agents de la Policia Nacional al capdavant del dispositiu de seguretat van detectar que diversos grups d'aficionats accedien dissabte a la tarda a l'estadi de l'Atlètic de Madrid portant aquest tipus de samarretes propagandístiques. També es va requisar material com petos amb el "Sí", a favor de la independència. Alguns aficionats es van posar aquestes peces del revés, de manera que els agents li demanaven que es traguessin samarretes o despleguessin la resta de material a fi de comprovar si hi havia missatges polítics explícits o símbols com la "V" popularitzat a la Diada de 2014. En aquests casos , eren dipositats en contenidors i caixes situats en els controls policials.Fonts policials insisteixen aquest dilluns en què l'actuació dels efectius de Seguretat durant la final de la Copa del Rei va ser l'habitual en esdeveniments d'aquest tipus en un partit declarat d'alt risc i defensen que no hi va haver cap instrucció especial ni tampoc ordre extraordinària per requisar material més enllà del que estableix la llei contra la violència en l'esport.Les citades fonts desmenteixen d'aquesta manera la versió difosa per alguns partits que es requisessin samarretes, pancartes o banderes pel fet de ser grogues, el color utilitzat pels independentistes en les campanyes de suport al presos polítics. Recorden que es va revisar una per una cada indumentària, pancarta o motxilla tant dels aficionats del Barça com del Sevilla. ERC ja ha canviat una pregunta al govern espanyol en el ple del Senat d'aquest dimarts per demanar explicacions per la "confiscació" de samarretes grogues a la final.Les pancartes o samarretes, subratllen les fonts policials, es van intervenir sota el criteri dels agents perquè la seva simbologia i contingut era susceptible d'augmentar el risc que es produïssin una alteració de l'ordre públic o derivar en violència al recinte esportiu i els seus voltants.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)