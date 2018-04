ERC es nega a negociar un nou finançament amb Rajoy mentre no hi hagi Govern

ERC, en la celebració del 14 d'abril. Foto: Albert Alcaide

El secretari d'Economia i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha rebutjat anar a un possible Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per negociar un nou finançament autonòmic mentre no hi hagi Govern a Catalunya i segueixi en vigor el 155."Primer de tot, és una pura especulació ja que no hi ha res convocat", ha volgut deixar clar Aragonès des de l'estand d'ERC per Sant Jordi al Passeig de Gràcia. "I, en el moment que es convoqui, si hi ha un Govern elegit correspondrà a aquest Govern prendre la decisió. Mentre no sigui així, no té cap sentit plantejar la presència de la Generalitat al CPFF", ha remarcat l'adjunt a la presidència d'ERC."El representant que hi anés quins interessos defensaria? Els del Govern que l'ha nomenat? Els de la majoria parlamentària actual? Els dels partits del 155?", ha enumerat Aragonès, que sobre la polèmica entre Llarena i Montoro pel finançament de l'1-O ha volgut recordar: "A la comptabilitat de la Generalitat no es desprèn cap despesa destinada a l'1-O".

