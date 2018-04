ERC demana delegació de vot per a Comín

Toni Comín, davant de Sergi Sabrià, en una imatge recent. Foto: ACN

ERC ha registrat aquest dilluns la delegació de vot per al conseller de Salut, Toni Comín, que es troba exiliat a Bèlgica. D'aquesta manera, els republicans segueixen els passos de JxCat, que ja van sol·licitar-la per a Carles Puigdemont, quan aquest estava a la presó alemanya. El vot del president, de fet, ja es va fer efectiu a distància llavors , i en sortir en llibertat s'ha mantingut i consolidat la petició , per bé que Cs i PP ho rebutgen i previsiblement elevaran un recurs al Tribunal Constitucional (TC), si no ho fa prèviament el govern espanyol.Sigui com sigui, la mesa del Parlament haurà d'acceptar aquesta petició d'ERC en favor del portaveu del grup, Sergi Sabrià, però segurament no la frenarà, atès que JxCat i els republicans i tenen majoria. Si es consolida i les forces unionistes no ho poden frenar per la via judicial, els dos principals partits de l'independentisme ja sumaran 66 diputats i, per tant, amb l'abstenció de la CUP, ja podrien investir un candidat en segona volta, atès que superarien els 65 vots contraris de l'oposició.ERC ha optat per aquesta opció ara ja que, amb l'euroordre activada, Comín no pot sortir del país i, per tant, no pot assistir físicament al ple. Abans, en canvi, no ho feia per voluntat pròpia, ja que, de venir, hauria estat empresonat. Els republicans, de fet, es van comprometre amb Comín amb explorar la via de la delegació del vot, però si finalment el TC ho impedeix -ja que l'exili no es troba entre les casuístiques per permetre-ho, limitades a qüestions de salut o paternitat-, reclamaran que el conseller renunciï a l'escó , per garantir els vots necessaris per investir en segona volta.Comín justifica la seva petició pel fet que la seva situació actual li "incapacita per assistir als plens del Parlament". La delegació, a més, seria sense un termini tancat o per un ple en particular, sinó "durant el temps que duri" la seva "situació d'incapacitat per assistir als plens, siguin ordinaris com extraordinaris".

