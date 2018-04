VÍDEO Disset músics es declaren «delinqüents» en una cançó de suport a Pesarrodona

Disset músics del Bages i el Berguedà han començat la celebració de la diada de Sant Jordi homenatjant el Jordi bagenc de més actualitat: el Pesarrodona, el regidor de Sant Joan de Vilatorrada, que justament avui ha comparegut davant del jutge per haver lluït un nas de pallasso al costat d'un agent de la Guàrdia Civil el passat 20 de setembre. Se l'investiga per desobediència, incitació a l'odi i resistència greu a l'autoritat.Amb la voluntat de solidaritzar-se amb ell però també amb la resta del govern català que és a la presó o a l'exili, el grup manresà El Fugitiu va compondre la cançó Serem delinqüents: "La preocupació per la manca de llibertat d'expressió i la regressió de drets i llibertats en l'actual estat espanyol ha sigut el catalitzador per fer aquest tema coral", exposen els membres del grup, que de seguida van rebre el suport d'una dotzena d'artistes més que es van sumar a la reivindicació.Serem delinqüents ha estat gravat per Gerard Cabot als Red Factory Studio i arranjat pel pianista Eduard Puigrodón. En el videoclip, de Roger Torruella, hi surten, a banda dels músics i cantants, persones anònimes (i conegudes, com Núria Picas o el president d'Òmnium Bages-Moianès, Jordi Corrons) amb el nas de pallasso i una pancarta on hi posa "si portar un nas de pallasso és delicte... #SÓCDELINQÜENT".Els artistes que han participat en la cançó són Eudald Camprubí, Joan Garcia, Carles Badia, Eduard Puigrodón, David Riera i Ignasi Llovet, d'El Fugitiu; Natxo Tarrés i Oriol Ferrer, de Gossos; Anaïs Vila; Jo Jet i Maria Ribot; Gerard Cabot, de Lipzia; Carles Ladrón de Guevara, de Bob i el Lladre; Guillem Obradors, de Barra Lliure; Gabriel Díaz "Gabi", i Albert Moreno i Joan Ramon Quirante, de Serpah.Diu que no es pot dir segons què,que votar no està gens béi que si decidim moure'ns això anirà malament.I és millor si estem callats,que és prohibit dir les veritats,i que la terra és plana i que això està demostrat.I que no siguem il·lusos de somniar en la llibertat,que aquí només són lliures els lladres de coll blanc.Que tenen la justícia; que tenen militars,que va acabar el franquisme,però aquí tot segueix igual.Peça a peça farem un nou taulell,que al seu joc no hi volem jugar més.Fem que el somni s'escampi com el vent.Si portar un nas de pallasso és delicte...Serem delinqüents! Serem delinqüents!Serem delinqüents! Serem delinqüents!Diu que els colors estan prohibitsque el groc hauria de ser gris,i que el rei és intocable perquè Déu ho vol així.I que no es pot cantar rap perquè diu massa veritatsi que és el govern qui mana i el poble qui abaixa el cap.I que no siguem il·lusos de somniar en la llibertat,que aquí només són lliures els lladres de coll blanc.Que tenen la justícia; que tenen militars,que va acabar el franquisme,però aquí tot segueix igual.Peça a peça farem un nou taulell,que al seu joc no hi volem jugar més.Fem que el somni s'escampi com el vent.Si portar un nas de pallasso és delicte...Serem delinqüents!I si portar un nas de pallasso és delicte en aquest país...Serem delinqüents!És prou evident que no podem continuar així.Serem delinqüents!I si és el rei qui roba potser haurem de ser botxins.Serem delinqüents!Siguem, doncs, república, fem un nou camí.Serem delinqüents! Serem delinqüents!Serem delinqüents! Serem delinqüents!

