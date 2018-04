Els ciutadans ja es poden sumar a la querella col·lectiva contra Llarena

Pablo Llarena. Foto: Europa Press

La ciutadania ja pot sumar-se a la querella col·lectiva que promou la plataforma "Querellants per la República" contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que ha processat per rebel·lió 13 líders independentistes . Aquesta, segons van informar a, es cursarà, com a mínim, per un delicte de prevaricació, que podria complementar-se amb altres fets delictius.Es tracta d'una querella sobre la qual està treballant un equip de penalistes que s'ha agrupat en la plataforma, però que ara es va extensiva als ciutadans que ho vulguin, de manera això ajudi a agrupar el major nombre de persones possible. "Apel·lem a la unitat en defensa dels nostres drets democràtics i per la república", ha anunciat "Querellants per la República", que ha instat els voluntaris a donar la "col·laboració" i a seguir els passos que s'aniran anunciant.Per poder ser querellant cal, en primer lloc, una nota informativa d'inscripció al cens electoral, en data de primer d'agost del 2017. Aquesta nota acredita els ciutadans com a votants del 21 de desembre i és "imprescindible", segons apunten, per poder sumar-se a la querella.La nota informativa s'aconsegueix a l'oficina del cens electoral de la demarcació, amb el DNI. Aquesta serà la que l'equip d'advocats demanarà per poder donar els següents passos legals.Segons l'equip de "Querellants per la República", els interessats es poden posar en contacte amb la plataforma, a través dels diferents canals i xarxes socials, des d'on se'ls anirà informant de la documentació que es necessita.La querella per prevaricació contra Llarena també podria fer-se extensiva a altres magistrats vinculats al cas, i a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela i del tribunal d'apel·lacions del Suprem, que va acabar decidint, per exemple, sobre els recursos de Jordi Sànchez i Joaquim Forn, a qui es va denegar la sortida de la presó A més a més, i tal com van avançar apreveu obrir una altra acusació a nivell internacional, ja que es considera que es poden haver vulnerat els drets fonamentals dels processats.

