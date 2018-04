Condemnat a 20 anys de presó l'únic terrorista viu dels atemptats de París

12:28 FOTOS Els carrers de Catalunya s'omplen d'amor, alegria, somriures i molta cultura per celebrar Sant Jordi https://t.co/H7lS3gXhVo #SantJordi2018 pic.twitter.com/sFQ07S8pDx — NacióDigital (@naciodigital) 23 d’abril de 2018

12:24 Òmnium reparteix les roses grogues del mosaic per demanar la llibertat dels presos polítics. Es pot fer una aportació simbòlica per les flors. Ho explica Jordi Bes.

12:20 EN DIRECTE @Omnium Cultural promou un mosaic de roses grogues al bell mig de la plaça de Catalunya de Barcelona en solidaritat amb els presos polítics; informa @JordiBes https://t.co/jDbHdGtpic #SantJordi2018 pic.twitter.com/PblxOv65C2 — NacióPolítica (@naciopolitica) April 23, 2018

12:19 El líder dels comuns, Xavier Domènech, lamenta que aquest sigui el primer Sant Jordi des de la restauració de la democràcia amb la Generalitat intervinguda. Titlla de "vergonya democràtica absoluta" que es retiressin samarretes i bufandes grogues durant la final de la Copa del Rei. Informa Sara González.

12:15 FOTO Les roses grogues arriben al Palau pel gest espontani dels visitants. Diversos turistes omplen l'estàtua de Sant Jordi de roses grogues.



12:13 FOTO Les roses grogues arriben al Palau de la Generalitat pel gest espontani dels visitants. Diversos turistes omplen l'estàtua de Sant Jordi de solidaritat.

12:05 Els sensesostre discrepen de com exhibir les seves reivindicacions per millorar l'atenció: tres del punt informatiu de plaça de Catalunya estan en vaga de fam des de fa cinc dies per exigir la municipalització dels serveis socials, mentre que dos han instal·lat una parada de llibres no autoritzada i la Guàrdia Urbana l'ha retirat. Ho explica Jordi Bes.

11:57 A la plaça de Catalunya de Barcelona hi ha els dos punts informatius que l'Ajuntament ha deixat mantenir dels sensesostre i dels activistes independentistes després del desallotjament de la setmana passada; informa @JordiBes https://t.co/jDbHdGtpic pic.twitter.com/1jvDkLEWPn — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 d’abril de 2018

11:55 FOTOS «Esperit del 155 en liquidació»: els treballadors de Cultura planten cara al govern espanyol. Els funcionaris han omplert de roses grogues la seu de la Rambla.

11:52 FOTOS Així s'està vivint una nova Diada de Sant Jordi al cor de la capital catalana https://t.co/H7lS3gXhVo #SantJordi2018 pic.twitter.com/KpojKsPuyX — NacióDigital (@naciodigital) 23 d’abril de 2018

11:47 Alberto Fernández, del PP, afirma que respecta molt Manuel Valls i les seves conviccions contra l'independentisme, però discrepa del seu model de societat, que és socialista, i assenyala que desconeix quina proposta de model de ciutat té per a Barcelona.



11:46 El Partit Popular juga fort a confrontar Sant Jordi amb l'Onze de Setembre. La ministra Dolors Montserrat assegura que els valors de la concòrdia i el respecte, que són els del día de Sant Jordi, també són els de la formació popular.

11:38 FOTOS Els carrers de Barcelona acullen tot tipus d'ideologies polítiques, que conviuen sense incidents, en el marc de la Diada de Sant Jordi https://t.co/jDbHdGtpic #SantJordi2018 pic.twitter.com/kkYVK2oeSS — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 d’abril de 2018

11:35 Xavier García Albiol reclama que Sant Jordi "sigui la gran festa del poble català". Segons el líder del PP a Catalunya, els catalans "no estem sobrats de símbols que ens representin a tots i no estiguin contaminats, com l'Onze de Setembre". Proposa a la resta de forces polítiques una reflexió sobre quina ha de ser la Diada oficial de Catalunya, i defensa que Sant Jordi suplanti l'11-S. Ho explica Pep Martí.

11:34 Una dona amb un llaç groc interpel·la el líder del Partit Popular de Catalunya, Xavier García Albiol, a la paradeta dels populars a Barcelona. "Ja està bé", li diu la dona. Ell respon: "És cosa de tots".

11:22 FOTOS Algunes paradetes ofereixen dissenys de roses més atrevits, com la de l'Escola d'Art Floral de Catalunya https://t.co/H7lS3gXhVo #SantJordi2018 pic.twitter.com/RJNjT8a09j — NacióDigital (@naciodigital) 23 d’abril de 2018

11:16 EN DIRECTE @CarlosCuevas44, el Pol Rubio de la sèrie Merlí, causa furor entre els adolescents. Firma la novel·la "Quan érem els peripatètics" amb Héctor Lozano, que n'és l'autor https://t.co/H7lS3gXhVo #SantJordi2018 pic.twitter.com/VVdg1nZHAi — NacióDigital (@naciodigital) 23 d’abril de 2018

11:05 Els partits independentistes aprofiten la Diada de Sant Jordi per exigir l'alliberament dels presos polítics i reivindicar l'esperit de l'1-O. Llaços grocs i urnes petites a les paradetes d'@Esquerra_ERC i @Pdemocratacat https://t.co/H7lS3gXhVo #SantJordi2018 pic.twitter.com/UiPXq8sd4Z — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

11:03 Els treballadors del Departament de Cultura planten cara a Soraya Sáenz de Santamaría i omplen de roses grogues la façana de la seu de la conselleria a la Rambla. La decoració porta per títol, amb to irònic i com a clara referència a les declaracions de la vicepresidenta del govern espanyol sobre la intervenció de l'autonomia, "Esperit del 155 en liquidació".

10:58 L'@RCDEspanyol regala enguany roses blaves als socis i sòcies des d'un estand de la Rambla de Catalunya. Les roses duen l'adhesiu "Soc perica!" https://t.co/H7lS3gXhVo #SantJordi2018 pic.twitter.com/sf73f9ehqE — NacióDigital (@naciodigital) 23 d’abril de 2018

10:54 SORTEIG Aconsegueix «La novel·la de Sant Jordi» de Màrius Serra, dedicada. L'autor es dirigeix directament als subscriptors de NacióDigital i els anima a participar al sorteig d'un exemplar dedicat del seu últim llibre.



10:48 Collboni, sobre el flirteig de Ciutadans amb Manuel Valls com a alcaldable de Barcelona: "La ciutat ha de superar el risc de convertir-se en un camp de batalla més del procés".

10:46 El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, posarà una denúncia per les pintades al seu domicili particular. Ha denunciat els fets a través de Twitter i, ja en declaracions als mitjans des de la paradeta dels socialistes a Barcelona per Sant Jordi, ha assenyalat que "és un clar intent d'intimidació que no afectarà el posicionament del PSC. Estan equivocats els que pensen que ens faran callar". Ho explica Sara González.

10:43 FOTOS El centre de Barcelona es va omplint: així llueixen els carrers de la capital catalana tot just a l'inici de la diada https://t.co/TeuaqGMmNS #SantJordi2018 pic.twitter.com/erKoYqnD4n — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

10:41 Miquel Iceta lamenta des de la paradeta del PSC a Barcelona que les institucions encara estiguin intervingudes per la falta de Govern: "Esperem que abans del 22 de maig es normalitzi la situació i s'aixequi la vigència del 155".

10:28 FOTOS La solidaritat amb els presos polítics i la reivindicació de l'1-O s'expressa de diverses maneres aquest Sant Jordi: roses grogues, urnes i cartells https://t.co/H7lS3gXhVo pic.twitter.com/FuX1e4C7sn — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

10:24 Jordi Cuixart també desitja un bon Sant Jordi. En una piulada dictada des de Soto del Real, el president d'Òmnium Cultural recorda la "cultura, amor i llibertat" d'un dia com avui. "Cal que neixin flors a cada instant", assegura. Missatge des de Soto del Real:



Bona diada de #SantJordi2018: cultura, amor i llibertat que rememoro amb moments màgics com el de la foto. Avui, acompanyats d'un mar de roses grogues de dignitat col·lectiva. Cal que neixin flors a cada instant. Us estimo #SantJordiGroc pic.twitter.com/I4eMJpldd4 — Jordi Cuixart (@jcuixart) 23 d’abril de 2018

10:13 VÍDEO El missatge de Puigdemont per Sant Jordi. El president a l'exili ha fet el tradicional discurs des d'Alemanya. Ha reivindicat la cultura i la fraternitat com a peces clau de la identitat catalana i ha remarcat l'excepcionalitat del moment polític a Catalunya: "Gaudim-lo malgrat que alguns de nosaltres no podrem ser-hi presents perquè som a la presó o a l'exili".

10:11 EN DIRECTE Milers de persones ja omplen els carrers de Barcelona per gaudir de la Diada de Sant Jordi. La Casa Batlló i les roses grogues, grans protagonistes d'aquestes primeres hores https://t.co/H7lS3gXhVo pic.twitter.com/TMsLiXlBdo — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

10:05 CRÒNICA Un Sant Jordi radiant, malgrat l'excepcionalitat política: la crònica del tradicional esmorzar amb la premsa dels premis Sant Jordi, Ramon Llull i Josep Pla. Hi ha anat i ens ho explica Esteve Plantada.

09:59 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, afirma amb una piulada que veure la Rambla "bullint" d'activitat serà "el símbol" del "no tinc por" que els barcelonins van cridar després de l'atemptat del 17 d'agost. "Quan perdem la por, neix l'esperança", afegeix, tot desitjant també un bon Sant Jordi. "...i de la sang del drac va néixer una rosa". Quan perdem la por, neix l'esperança. Veure la Rambla bullint d'activitat, plena de roses i llibres, serà el símbol d'aquell #NoTincPor que Barcelona va cridar el #17A.

Visca #SantJordi, visca Barcelona, visca la vida i visca l'amor! — Ada Colau (@AdaColau) 23 d’abril de 2018

09:50 FOTO Una senyera gegant torna a lluir a la façana de l'escola Nostra Llar de Sabadell després de l'1-O. Va ser el centre on havia de votar l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ara a la presó, però no ho va poder fer per la irrupció violenta de la policia espanyola.

09:50 VÍDEO i FOTOS Els CDR es posen el nas de pallasso a les fiscalies de Catalunya, en suport del regidor i pallasso Jordi Pessarrodona, coincidint amb la Diada de Sant Jordi.

09:38 La rosa groga s'obre pas aquest Sant Jordi en solidaritat amb els presos polítics https://t.co/H7lS3gXhVo pic.twitter.com/Alp8ahowc9 — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

09:38 .@antonibassas, premi Josep Pla; @Joanlluislluis, premi Sant Jordi; i @martigironell, premi Ramon Llull, esmorzen plegats en un dels actes icònics de la Diada de Sant Jordi https://t.co/H7lS3gXhVo pic.twitter.com/T5nunVaQLg — NacióDigital (@naciodigital) April 23, 2018

09:23 L'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, assegura des de Soto del Real que "l'any que ve estaré entre vosaltres, gaudint d'aquest dia tan especial". "Sobretot, sortiu i gaudiu d'aquest Sant Jordi", demana en una piulada. Sobretot, sortiu i gaudiu d'aquest #SantJordi. Regaleu-vos llibres i roses. L’any que ve seré entre vosaltres, gaudint d’aquest dia tan especial #llibertat pic.twitter.com/98CLLb8qAw — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 23 d’abril de 2018

09:10 Joaquim Forn, des de la presó d'Estremera: "Sant Jordi sempre ha estat la millor mostra de què som com a poble". El conseller d'Interior desitja que la Diada sigui "més que mai cultura, civisme i reivindicació". Sant Jordi sempre ha estat la millor mostra del què som com a poble, la nostra essència. Aquest any no el podré celebrar com sempre. Des de la presó us dic que gaudiu del dia i que sigui més que mai això: cultura, civisme i reivindicació.#SantJordi2018 — Joaquim Forn (@quimforn) 23 d’abril de 2018

09:10 ENTREVISTA Irene Solà: «Res és absolutament veritat, ni res és mentida del tot». La guanyadora del Premi Documenta 2017 debuta aquest Sant Jordi amb "Els dics", una novel·la on experimenta i reflexiona sobre la narració i l'art de la ficció.

09:09 ENTREVISTA Joan-Lluís Lluís: «Les victòries es fan amb no violència, no amb pacifisme». L'autor nord-català publica "Jo soc aquell que va matar Franco", la novel·la guanyadora del darrer Premi Sant Jordi.



09:08 ENTREVISTA Llucia Ramis: «El periodista ha de ser fidel a la realitat, però l'escriptor ha de ser honest». L'escriptora publica "Les possessions", tercer Premi Llibres Anagrama, una novel·la on reflexiona sobre la memòria i els fantasmes del passat, i també sobre la corrupció, el periodisme i l'escriptura.

09:07 ENTREVISTA Màrius Serra: «La condició industrial de Sant Jordi no té res a veure amb la lectura». El popular escriptor i enigmista publica "La novel·la de Sant Jordi", un divertit homenatge al gènere negre que publica al segell Amsterdam, d'Ara Llibres.

08:46 Mals temps per a la lírica? Els 20 poemaris per Sant Jordi que ho desmenteixen. De Narcís Comadira a Zoraida Burgos: una tria de poesia per a tots els gustos. Per Esteve Plantada.

08:44 LA VEU DE NACIÓ «Sant Jordi groc»; l'article de Germà Capdevila, director del Consell Editorial de NacióDigital, sobre la manca de llibertats a l'Estat amb motiu de la Diada.

08:43 El Sant Jordi Musical torna a ressonar a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Més de 25 concerts ompliran l'edifici cerveser del carrer Rosselló de Barcelona aquest 23 d’abril, en una jornada lúdica amb signatures, llibres i "food trucks".

08:42 El Govern a l'exili reivindica Sant Jordi per fer front als «dracs» de la «censura i l'exili». Puigdemont i els consellers exiliats fan una declaració conjunta per la diada.