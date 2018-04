Milers de persones clamen per la llibertat dels presos en l'homenatge d'Òmnium a Cuixart

La jornada «Cultura contra la repressió» en directe, a Santa Perpètua de Mogoda Foto: Òmnium

Milers de persones han assistit aquest diumenge al festival Cultura contra la repressió , celebrat a Santa Perpètua de Mogoda. La jornada ha tingut la cultura com a fil conductor, iha estat impulsada per Òmnium i per l'entorn de Jordi Cuixart, actualment empresonat. L'esdeveniment s'ha celebrat justament el dia que el president de l'entitat ha fet 43 anys.El festival s’ha convertit en un clam unànime de rebuig davant la repressió de l’estat espanyol i en defensa de la llibertat dels presos. L'atzar ha volgut que se celebri just l’endemà que s’hagin requisat samarretes grogues als assistents a la final de la Copa del rei. Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium, ha considerat el fet com "una mostra més que l’estat espanyol cada vegada es veu més arraconat, està perdut i no sap com aturar un moviment absolutament pacífic".Mauri ha afegit que, malgrat aquesta situació, "la ciutadania està dempeus" i segueix reclamant "la llibertat dels presos polítics, la d’en Jordi Cuixart el dia del seu aniversari, i el retorn dels exiliats i de totes les persones que arreu pateixen la repressió injusta".El president d’Òmnium Cultural ha intervingut a l'esdeveniment mitjançant una carta que han llegit persones vinculades a ell. El dia que fa 43 anys, ha expressat que "estem patint un atac sense precedents als drets fonamentals i a la llibertat d’expressió, però voldria compartir amb tots vosaltres la certesa que la nostra resposta està essent un gran motiu d’autoestima” i ha fet una crida a “defensar les conquestes col·lectives”; “un dels millors instruments per recuperar aquestes llibertats ha estat i segueix essent la Cultura”.El president d’Òmnium ha insistit en vèncer la por i no caure en l’autocensura: “ens voldrien callats i atemorits i hem de respondre que no”. I ha afegit que "reivindiquem el dret a decidir lliure i pacíficament sobre tot el que ens afecti com a ciutadans del món. Cada dia s’alcen més veus als Països Catalans i al conjunt de l’Estat denunciant l’intent d’homogeïnització del pensament. Aquesta és una lluita compartida que us emplaço a ser-ne part activa”.Cultura contra la repressió s'ha convertit en una marató de nou hores de cultura, iniciada a dos quarts de dotze del migdia amb la col·laboració d'una quarantena d'artistes, entres els quals noms com Gerard Quintana, Lluís Llach, Gossos, Eva Piquer, Peyu, Alguer Miquel (Txarango), Oriol de Balanzó, Anna Sahun, David Selvas o Laura Rosel. La gent de Santa Perpètua també tindrà protagonisme: gegants i bestiari popular, els Pink Poni i La Belluga, que s'adreça a un públic familiar. També hi han participat colles castelleres d'arreu del país.La jornada ha arrencat a la plaça de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb una cercavila que ha arribat fins al Parc de la Ribera del municipi, punt neuràlgic de la celebració. Els beneficis de la jornada aniran a la caixa de la solidaritat.

