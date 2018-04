JxCat demana la dimissió de Zoido per l'actuació de la policia espanyola a la final de la Copa

Una agent de la policia espanyola requisant un cartell amb el lema «Llibertat» Foto: TV3

Junts per Catalunya ha demanat la dimissió immediata del Ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, "per haver convertit el Cos Nacional de Policia (CNP) en una autèntica policia política al servei del PP i la monarquia, i en contra del poble de Catalunya". "La confiscació de peces de roba de color groc, xiulets i altres béns personals , així com fer fotografies dels afeccionats que xiulaven l'himne espanyol, no tenia cap justificació en matèria de seguretat i, en canvi, va ser una vulneració escandalosa de la llibertat d'expressió", ha denunciat la formació a través d'un comunicat difós aquest diumenge. Per JxCat, la requisa que van fer els agents d'aquest cos a la final de la Copa del Rei, a l'estadi Wanda Metropolitano de Madrid, "és inacceptable en una democràcia".Segons Junts per Catalunya, el comportament de la policia espanyola és "insòlit a l'Europa democràtica i només equiparable amb els règims totalitaris". La formació ha expressat el seu "suport a tots els afeccionats del Barça, siguin o no catalans, davant les intimidacions i abusos que van patir". "Esperem que aquests fets no tornin a passar", ha subratllat JxCat.

