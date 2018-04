VÍDEO «Una bandera espanyola és ideologia política?»: la pregunta que descol·loca els policies espanyols

VÍDEO Les samarretes grogues «augmentaven el risc de violència», segons la policia espanyola https://t.co/2rOHt6yJOX pic.twitter.com/vsf9G4XOmR — NacióDigital (@naciodigital) 22 d’abril de 2018

☝️Si t’han requisat la samarreta 👚 de l’@assemblea a la #FinalCopa, vine aquesta setmana a la nostra seu de Marina amb la teva entrada i te’n donarem una de nova.

👉 Contra la repressió fem la #RepúblicaARA pic.twitter.com/Pf0bXFRZ1V — Assemblea Nacional (@assemblea) 22 d’abril de 2018

Este video resume perfectamente la situación.

¡LIBERTAD a la basura! pic.twitter.com/ddUhcuhsEt — Josep M. Mainat 🎗 (@MainatJM) 22 d’abril de 2018

Policía Nacional requisa camisetas amarillas con lemas a favor de la independencia en la entrada del Wanda Metropolitano.#FinalCopa https://t.co/T3zUXUGlLD pic.twitter.com/lDI1crmu9D — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) April 21, 2018

VÍDEO. La Policia Nacional requisa samarretes grogues a l’entrada del Metropolitano, en especial les que duen el lema “Ara és l’hora”. pic.twitter.com/mqa0xk3Ro8 — LaTdP (@LaTdP) April 21, 2018

La policia ens requisa una samarreta groga de la Via Catalana. Diu que no pot entrar al Metropolitana. Una samarreta!!!! Groga!!!! Quin perill... — Òscar Fernández (@oscarcatradio) April 21, 2018

El govern espanyol també decideix com s’ha d’anar vestit a la #FinalCopa: la policia espanyola requisa les samarretes de l’@assemblea i estelades! La seva nova creuada!!!

La solució 👉#RepúblicaARA pic.twitter.com/nDkXeRng8p — Assemblea Nacional (@assemblea) 21 d’abril de 2018

La policia espanyola assegura que no tenia "una ordre específica de requisar samarretes grogues" de l'ANC, sinó que durant el partit d'aquest dissabte entre FC Barcelona i Sevilla van requisar samarretes o pancartes "amb una simbologia que fes augmentar el risc d'una alteració de l'ordre públic" o que provoqués "violència al recinte esportiu", com assenyala El País Aquests també són els arguments que donaven els agents als aficionats a qui requisaven el material, tal com es pot veure en aquest vídeo de Xavier Miró. Un dels agents, després d'argumentar que no es podia entrar a l'estadi amb res que, segons la llei de l'esport, tingués a veure amb el racisme, la xenofòbia... És llavors quan un dels seguidors del Barça li va preguntar: "Una bandera espanyola és ideologia política?". La resposta de l'agent: "No em posaré a discutir".Al seu torn, l'ANC ha anunciat que donarà una samarreta a tothom a qui li hagin requisat durant el partit de Copa que ha enfrontat aquest dissabte al FC Barcelona i el Sevilla. Durant tota la setmana, qui porti l'entrada del partit tindrà una samarreta groga de l'entitat. "Contra la repressió, fem la república", manifesta l'ANC.Diversos aficionats blaugrana van denunciar que la policia va requisar-los xiulets i samarretes grogues abans de la final de Copa del Rei que el Barça va aixecar després de derrotar el Sevilla per 5 gols a 0 . Aquest diumenge, un vídeo de TV3 on es veu una aficionada del Barça llençant un cartell amb el lema "Llibertat" s'ha fet viral. Compartit per Josep Maria Mainat, un dels membres de La Trinca, ha aconseguit centenars de reproduccions.Altres vídeos també van denunciar que els agents de la policia espanyola els havien requisat estelades, globus grocs i la citada pancarta per la llibertat dels presos. Els controls no van ser per a tots els aficionats, però sí per a una bona part.

