L'Albí aposta aquest Sant Jordi per «La Terra Sagna», l'1-O vist pels poetes del país

Jaume Huch d'Edicions de l'Albí amb algunes de les novetats per aquest Sant Jordi. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Hi ha dies que queden marcats per sempre al calendari i sens dubte l'1 d'Octubre ha estat un d'aquells dies en la història recent de Catalunya. Per això, entre les apostes literàries per aquest Sant Jordi no hi podia faltar La Terra Sagna d'Edicions de l'Albí L'obra va néixer després de la sacsejada que va suposar l'1-O, quan l'editor Jaume Huch va decidir contactar amb el major nombre possible de poetes d'arreu dels Països Catalans, per reunir en un llibre tot un seguit de poemes inèdits sobre el gran ventall de sentiments que va despertar aquella jornada. "És una obra que va néixer de l'impuls natural de preguntar-nos què podíem fer com a editorial més enllà de la crònica política o periodística", explica Huch aL'editor va començar a enviar cartes per demanar la participació a tots els poetes que se li van acudir i el resultat va ser sorprenent; amb poques setmanes s'hi van sumar fins a 106 poetes i poetesses dels diversos racons de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià.Hi prenen part autors tan reconeguts en aquest gènere com Olga Xirinacs, Marta Pessarrodona, Enric Casasses, Esteve Plantada, Climent Forner, Màrius Sampere, Carles Duarte, Dolors Miquel, Jordi Pàmias, Martí Sales, Àngels Gregori, Josep Maria Folquet, Jordi Cussà, Hilari de Cara o Laia Martínez López. "Hi ha noms de trajectòria consolidades i de generacions molt diverses", diu Huch, que també assenyala que "entre els poetes més grans i el més jove hi ha fins a 70 anys de diferència. Això és impressionant, perquè vol dir que els fets de l'1-O no han deixat ningú indiferent".A Manresa, Edicions de l'Albí va comptar amb un convidat d'excepció: Roger Español, l'home que va perdre un ull l'1-O i a qui s'ha dedicat el llibre. "Dedicar-li el llibre també va ser una cosa que em va sortir de dins, volia dedicar-li a ell en representació de totes les víctimes de l'1 d'octubre", afirma Jaume Huch. "A més, en Roger Español que és saxofonista va expressar a Manresa el que nosaltres defensem: que és des de la cultura, la literatura i la música que també hem de poder expressar el que sentim i el que pensem, perquè s'entengui que més enllà de la política aquí hi ha un batec cultural", exposa Huch.El 15 de maig el llibre es presentarà a Barcelona en el marc de la setmana de la poesia a la capital catalana, a l'espai l'Horiginal.L'Albí encara la diada de Sant Jordi també amb d'altres novetats potents. Una d'elles és un llibre que va sortir a finals de l'any passat i que viurà aquest dilluns el seu primer Sant Jordi: El Ciclop de Jordi Cussà. "És un llibre que està ambientat en un context històric determinat a partir del segle quart i que segueix una família i els seus descendents pel mar Mediterrani i a través del temps". L'editor defineix Cussà com "un narrador d'històries tot terreny, que ha excel·lit com a novel·lista" amb novel·les de diverses temàtiques.Partint d'un incendi històric a la Badalona romana de principis del segle IV, El Ciclop segueix les aventures i odissees d'una família, i a través de diverses generacions presenta visions múltiples sobre el concepte de civilització i la humanitat fins a tornar a Badalona al segle XIII.