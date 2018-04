L'obra dels presos polítics porta al Museu de Lleida més de 7.000 visitants

L'obra de Santiago Sierra "Presos polítics a l'Espanya contemporània", retirada de la fira ARCO de Madrid, ha tancat aquest diumenge al Museu de Lleida amb xifra rècord de visitants, més de 7.000. És la mostra temporal que ha registrat més públic des que es va inaugurar l'equipament el novembre del 2007 i també ha fet créixer entre un 25 i un 30% els visitants a l’exposició permanent del Museu, segons ah explicat el director del Museu, Josep Giralt.L'obra es va inaugurar el 7 de març amb un gran ressò mediàtic. El 60% dels visitants que ha tingut provenien de Lleida, i la resta , de Catalunya, de diferents punts de l'estat espanyol i més d'un centenar de l'estranger. La creació de Santiago Sierra es podrà veure a partir de l'1 de juny al CCCB a Barcelona mentre que el seu lloc a l'espai d'exposicions temporals del Museu de Lleida l'ocuparà una mostra sobre l'artista Josep Guinovart que s'estrenarà per la festa major de Maig.L'exposició ha rebut centenars de visitants i també han estat un èxit de convocatòria les tres taules rodones que s'han organitzat al voltant de l'exposició sobre 'Creació i censura', 'Llibertat d'expressió, censura i política', i 'Educar en al llibertat d'expressió', que han comptat amb la participació d'artistes com el raper Josep Miquel Arenas, Valtonyc; la periodista i activista cultural Txell Bonet, parella de Jordi Cuixart, o la tuitaire, escriptora i estudiant d'Història Cassandra Vera.El 10 de març mig centenar de tuitaires d'arreu del territori convocats per les xarxes socials van visitar la mostra en una acció per "denunciar la censura". La convocatòria es va fer amb les etiquetes #TuitairesContraCensura i #TuitairesALleida.

