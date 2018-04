VÍDEO Crits de «Llibertat» pels presos polítics al Sant Jordi de Londres

"Llibertat Presos Polítics" unànim al Borough Market de Londres.



Democràcia, internacionalització, independència!



A implementar el mandat electoral de l'1-O i del 21-D!



República o feixisme✌🏻️ pic.twitter.com/88dXL0J8cz — ANC England (@ANCEngland) 22 d’abril de 2018

Diverses persones han participat aquest diumenge a la diada de Sant Jordi que cada any els catalans que resideixen a Londres fan al Borough Market. Avui, però, també han tingut un record per als presos polítics. Tal com ha mostrat l'ANC de la capital del Regne Unit, desenes de persones s'han sumat al clam que han impulsat demanant la seva llibertat.En la mateixa piuada, des de l'organització independentista han demanat "implementar el mandat electoral de l'1-O i del 21-D".

