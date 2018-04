Loquillo, als rapers sentenciats a presó: «A aquest ofici es ve plorat de casa»

Loquillo, en una actuació Foto: ACN

Loquillo segueix incendiant les xarxes amb les seves declaracions sobre l'actualitat política. Si primer era la seva indignació pels llaços grocs –"no sé què diria el meu pare, que era republicà. Aquells sí que eren presos polítics i patien repressió", deia recentment en un article a El País–, ara carrega contra els rapers i la possibilitat que entrin a la presó per les seves lletres en una entrevista a El Periódico "M'importa un rave", així respon Loquillo a la pregunta sobre què li sembla que un raper entri a la presó per les seves lletres. "Em preocupen més les amenaces a la Coixet i en Serrat, perquè els que riuen les gràcies al raper són els mateixos que llavors silencien això", afirma. "Han censurat un raper?", es pregunta. "Sisplau, que a tots ens han censurat 20 vegades". I continua: "Noi, si t'arrisques, t'exposes a que et parteixin la cara, això sempre ha anat així. A aquest ofici es ve plorat de casa".En un altre passatge de l'entrevista assegura que la societat ha perdut la memòria. "Quan sento que diuen que avui hi ha feixisme i no han vist mai un feixista en la seva vida. Jo sí que els he conegut. He vist feixistes rebentant manifestacions amb una destral a la mà". Segons el parer de Loquillo, avui es "banalitzen termes com feixisme llibertat d'expressió, pensament únic".

