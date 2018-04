Creus grogues a la platja de Sant Feliu de Guíxols per la mort de la «llibertat»

Les platges catalanes s'omplen de creus grogues per «la mort de les llibertats» Foto: ACN

La iniciativa ja ha passat per altres platges abans, com la del Port de la Selva, Cadaqués o Argelés. Aquest diumenge ha estat el torn de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Com es pot veure a diverses imatges que s'han anat compartint a Twitter, la platja del municipi ha aparegut plena de creus grogues a la sorra, símbol de la mort de la "llibertat" a Catalunya per la repressió exercida per part de l'Estat.Setmanes abans, les platges del Port de la Selva, Cadaqués (Alt Empordà) i Argelés (Catalunya del Nord) apareixien també plenes de creus grogues pel mateix motiu. En concret, 1.500 al Port de la Selva, 1.200 a Argelés i prop de 300 a Cadaqués. Aleshores, l'acció va coincidir amb Setmana Santa. Les creus les havien fet els mateixos veïns i portaven escrit diferents missatges com "llibertat", "justícia" o "democràcia". L'acció es va fer aprofitant la nombrosa presència de turistes, a qui la representació ha agafat per sorpresa.

