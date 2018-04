Arrenquen el cartell del passeig Guillem Agulló a València l'endemà de ser inaugurat

El Jardí de Vivers compta des de hui amb un passeig dedicat a Guillem Agulló. pic.twitter.com/51xm86xA8Y — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) 21 d’abril de 2018

🔴 Pinten i arranquen el rètol del passeig dedicat a Guillem Agulló a València aquest dissabte https://t.co/QfWpi99D8B — DiariLaVeu (@diarilaveu_) 22 d’abril de 2018

La placa del Passeig Guillem Agulló, inaugurat aquest dissabte als jardins de Vivers de València, ha estat atacada amb pintura vermella i arrencada a les poques hores de ser col·locada, segons que han confirmat fonts de l'Ajuntament de València.El cartell que recorda el jove antifeixista i independentista assassinat fa 25 anys va ser arrencat i pintat de vermell, segons que han confirmat les mateixes fonts, que han informat que en les pròximes hores el reposarà.El passeig Guillem Agulló va ser inaugurat com a punt culminant de la manifestació del 25 d'abril, organitzada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV) que enguany ha dut per lema "País Valencià, un país obert"

