Mals temps per a la lírica? Els 20 poemaris per Sant Jordi que ho desmenteixen

Quan vaig néixer, tenia ales.

Ho sé pel mal que em fan els omòplats

cada vegada que em foto de lloros i em provo d’alçar.

Per què em van caure o qui

me les tallà sense jo adonar-me’n

és el misteri que m’acompanyarà

mentre m’arrossego desmembrada pel tros de vida

que em toca.



Poesia completa, Orides Fontela (Edicions de 1984)

Sant Jordi és el dia del llibre, però sembla que no de tots els llibres, ni de tots els gèneres. Potser qui més desapercebut passa entre tanta novetat editorial és l'amplíssim món del poemari. Un sector que enguany, i com és costum, arriba farcit de novetats. Aquí en teniu una tria amb un breu tast de versos.Lloar la vida és lloar l'alegria.Amb tot, és la tristesa qui ens alleta.Si per tot deixes senyals,com és que no et puc haver?Si encara em parles de nit,per què haig de viure despert?Cap flamano va anar a la universitatper llicenciar-seen cremació.Hi ha llums.Hi ha haver-hi.Hi ha no veure-hi mai més.El batec mecànics d'astres que iguala.La llibertat.L'Amor és una mar que és tota de perills,feta d'onades i de vents,que no té ports ni tampoc platges.I naufraguem en la mar clara.I és dins d'aquest perill més gran, que és nou,que els patiments també naufraguen.I és un dolor molt gran aquesta mar.dóna'm un motiu, també.jo t'ofereixo una mancança.i un cos per esquinçar.Entre el nord pastoral i el sud de tarongina,latitud irredempta, longitud de lament,tu ens vetlles el bressol que el futur il·lumina,ran del qual s'agenolla la catalana gent.El món deserta.Solitud de silencisfereix els llavis.El foc, flaire de pinyes,limita espais més tendres.Venim de lluny. Veníemcoberts de somnis. Tendres com els poltres,érem hereus del sol, fills d'un estiuque mai no acabaria; (...)Un os escurat, el temps.Una mandíbula solaen la nit desmembrada.I el nostre esquelet,tan nu,llençat a la serena.Torna't volcà.I escup a sobre de totes les nostres ferides.Que em regalimi l'ànima galtes avalli això no sigui un plor.Si plou, sembla que l’aigua et renta els ossos,si fa tempesta t’arriba a les espatllesun eixam de llagosts que boten.La boira treu fins i tot els pensamentsi queden unes espelmes encesesque cremen al cervell.Aquí es besarendos amants, com de sobteno coneixent-se:fora del temps, dels rostres,en la memòria pura.I arribes a port, fugitiu, al jardí i l'estany remorós,amb l'aurora de dits rosadencs a la fonda memòria.Tatuem-nos al mig del frontque la llei justa és la del cor.Mitja lluna.Mitja paraula.Mitja vida.No basta?La manera més eficaçde deixar d'estimar algúés començar a odiar-lo.No va passarno obstant, ho recordo.A quina distànciael teu i el meuno-res.(...) Llibre a través, com per un trenc,flueix la sang de l'existència.

