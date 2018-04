Un capellà ultra de Lleida, condemnat per abusar d'una nena de 10 anys

El Tribunal Suprem ha ratificat la condemna de cinc anys de presó per al capellà lleidatà Ignacio Mora Vilaltella que va abusar d'una menor de 10 anys que era escolaneta a la localitat cordovesa de Villanueva del Duque. El Tribunal avala d'aquesta manera la condemna que se li va imposar al sacerdot el passat mes de juny, per bé que se li ha rebaixat la indemnització de 6.000 a 3.000 euros.El sacerdot, nascut a Lleida l'any 1968, ja va tenir diversos problemes amb la justícia durant la dècada dels 90, quan va ser condemnat a sis anys de presó per formar part de Milícia Catalana, una organització d'ultradreta desarticulada el 1991 que va actuar a Barcelona durant els darrers anys dels 80 i a qui s'atribueix l'enviament de paquets bomba a la delegació del Govern i l'atac amb pistoles als locals de "top less" i d'ambient gai.El capellà, que té 50 anys i que es va ordenar el 2012, va ser condemnat per l'Audiència Provincial de Barcelona per un delicte d'atemptat frustrat per haver enviat paquets bomba a la delegació de govern i una olla bomba en una clínica avortista.

