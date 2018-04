El secretari general de CCOO: «A Espanya no hi ha ni presos polítics ni exiliats»

Unai Sordo, líder de CCOO a Euskadi Foto: Europa Press

Unai Sordo (Bilbao, 1972), secretari general CCOO, explica en una entrevista a El País la posició del sindicat respecte a la presència de les branques catalanes de CCOO i UGT a la recent manifestació que reclamava l'alliberament dels presos polítics catalans. "A Espanya, no hi ha presos polítics, ni exiliats", ha manifestat.Segons Sordo, hi ha "persones que fa poc exercien una responsabilitat política que estan en presó preventiva i sense jutjar." L'escenari el preocupa, per ser "una situació indesitjable", però reafirma que el sindicat "no qüestiona les actuacions judicials" i que sabien que aquestes arribarien després de l'1-O i de la DUI."El que hem dit és que hi ha excessos judicials en la tipificació d'algun delicte –en referència a l'acusació de rebel·lió– i un abús de la presó preventiva… i no només a Catalunya". Sobre la manifestació, Sordo afirma que no va ser "tan plural com és la societat catalana". També afirma que "convé reformar la Constitució", però que CCOO no es troba "en una posició anticonstitucionalista".

