Sánchez alerta que el «secessionisme» català és una «amenaça» al projecte europeu

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha alertat des d'Alemanya que el "secessionisme" català no és només una "amenaça" a la integritat de l'Estat espanyol sinó també al projecte europeu en el seu conjunt. Sánchez ho ha dit durant la seva intervenció en el congrés extraordinari del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD). "Són els valors europeus els que estan en joc", ha declarat, apuntant que aquests es basen en la unió, la legalitat i la solidaritat. El socialista ha fet una crida a fer front plegats als "desafiaments comuns". A més, s'ha mostrat crític amb l'actuació del govern espanyol al respecte i ha assegurat que amb el PSOE al govern "mai s'hauria arribat a aquest punt de ruptura".Sánchez ha defensat que l'Estat espanyol és "una democràcia consolidada" però que té davant una "gran amenaça": el "secessionisme" català. Ha defensat que a l'Estat la defensa d'un projecte polític és "legítima", també la de l'independentisme, però ha puntualitzat que "ningú pot trencar la llei ni una democràcia constitucional en ple segle XXI a Europa per aconseguir objectiu polítics". Malgrat això, ha criticat que el moviment independentista va decidir "trencar la llei" i fer-ho "tot i saber que no tenia suficient majoria social".Sobre el paper dels socialistes, ha afirmat que el PSOE ha estat molt crític amb la "inacció" del govern espanyol i ha subratllat els "importants errors" comesos, entre els que ha situat la "impossibilitat" d'establir un diàleg o la "inhabilitat" d'entendre la diversitat territorial "com un tresor i no com una amenaça". Per això, s'ha mostrat cada dia més convençut que els espanyols "saben que amb un govern socialista mai s'hagués arribat a aquest punt de ruptura". Tot i aquesta visió crítica del govern espanyol, Sánchez ha asseverat que mai seran "deslleials" amb la llei i la constitució.Ha afegit que en tot aquest tems han fet "crides al diàleg", també amb aquells que han optat pel "trencament i la divisió" de la societat però ha apuntat que aquests sempre "han contestat amb un silenci". Tot i això, ha afegit que mai abandonaran les crides al diàleg i a la política.D'altra banda, ha fet referència al comunicat d'ETA del passat divendres assegurant que són bones notícies esperades durant any i ha posat en valor el rol de la cooperació judicial europea en la "victòria" contra la banda terrorista. "Sense aquesta cooperació mai haguéssim aconseguit aquest triomf", ha declarat.

