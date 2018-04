Els comuns s'erigeixen com l'únic fre a Ciutadans als ajuntaments

El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello Foto: Marc Lozano / Catalunya en Comú

Votació durant l'assemblea organitzativa dels comuns Foto: Marc Lozano / Catalunya en Comú

Reivindicar-se com alternativa. A Catalunya i a les eleccions municipals. Amb aquest missatge han tancat els comuns l'assemblea organitzativa d'aquest diumenge. Sota el braç tenen ja l'esquelet que posa les bases per al seu arrelament territorial, però són conscients que la prova del cotó seran les pròximes municipals del 2019, la pedra angular per a la consolidació del seu projecte. Tant el líder de Catalunya en Comú i de Podem, Xavier Domènech, com el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello, han advertit que la pugna serà cruenta, però han reivindicat els comuns com l'únic antídot per frenar Ciutadans."Vivim una època de profunda incertesa en què el canvi i la reacció estan en constant confrontació", ha diagnosticat Domènech, que ha afegit que a bona part de la ciutadania pot semblar-li que "només hi ha alternativa des de la dreta". Un dels principals reptes dels comuns és trencar precisament aquest imaginari. Especialment després que Ciutadans guanyés les eleccions del 21-D però fos també primera força a Barcelona. A la capital catalana, els comuns tenen la seva joia de la corona. Que Colau perdés les eleccions seria una dura estocada al projecte dels comuns.Precisament per això, Catalunya en Comú posarà tots els ous en aquesta cistella. "L'objectiu és que al maig del 2019 passi com al 2015 i vagi molt més enllà. Els altres no tenen proposta i busquen candidats arreu del món", ha etzibat Domènech tot fent referència, sense mencionar-ho de forma directa, al flirteig de Ciutadans amb l'exprimer ministre francès Manuel Valls per situar-lo com a cap de cartell a Barcelona . Aquesta aposta és llegida pels comuns com un intent d'"instrumentalitzar" els municipis per guanyar a costa del debat nacional i no confrontant models de ciutats.Per frenar aquesta pulsió, Pisarello ha subratllat que els comuns han de ser una "referència" per a les classes populars. Ha fet una crida a no acotar el cap i exhibir amb "orgull" el segell de les anomenades ciutats del canvi. A les municipals del 2019, ha dit, estan en joc dos models per a les ciutats: "O els lobbies especulatius o nosaltres". El dirigent ha advertit que la oligarquia econòmica i política, els que "han manat sempre" i que miren amb bons ulls l'ascens de la formació d'Albert Rivera, treballaran perquè els comuns no guanyin els comicis perquè "no perdonen que hi hagi alcaldesses d'origen popular".La cúpula dels comuns interpreta que la definició de la seva estructura interna i dels pilars perquè les confluències impregnin el territori amb l'horitzó de construir una "alternativa de país transversal, feminista i republicana" ha de servir per enfortir el partit per poder actuar com a dic de contenció al populisme de Cs. Domènech ha reivindicat que només els comuns poden exercir aquest paper perquè a Espanya hi ha un govern del PP que s'"esfondra cada vegada més en la misèria de la repressió" i a Catalunya unes formacions independentistes que es mostren "incapaces de formar Govern i que s'han esfondrat en la seva incapacitat tàctica i estratègica absoluta". Les factures del passat, ha dit, està hipotecant el present.I és en aquest context, malgrat la sotragada del 21-D, que Domènech considera que Catalunya en Comú, en el seu primer any com a partit, és "més madura i més forta" i està "molt més preparada" per afrontar reptes que ningú amaga que són titànics. "Estem vius i som la força del futur. No abdicarem, construirem noves propostes per frenar aquesta reacció", ha sentenciat.L'equip d'organització dels comuns s'ha sortit amb la seva a l'hora d'aprovar els documents -estatuts, codi ètic i reglament- amb les 216 transaccions d'un total de 460 esmenes que han portat a l'assemblea organitzativa. De les 15 esmenes vives que quedaven i que han estat votades, no n'ha prosperat cap. Tal i com va avançar NacióDigital, a partir d'ara el partit caminarà cap a una renovació dels seus òrgans de direcció que es preveu per abans de l'estiu. Una de les principals novetats és que Domènech farà tàndem amb una altra dirigent a l'hora de liderar la formació.Aquesta ha estat també l'assemblea en la qual s'ha visualitzat la confluència amb Podem, que ja es dona per feta després que Domènech hagi guanyat la cursa per ser el secretari general de la formació lila a Catalunya. Entre les primeres files de l'assemblea ja s'ha pogut veure dirigents de la nova direcció del partit.Un dels debats més controvertits ha estat l'aprovació de les llistes ordenades i tancades i paritàries a l'hora de triar els membres del consell nacional i de l'executiva, així com a les llistes electorals. Tal i com va explicar el coordinador d'Organització, Xavier Matilla, a les primàries es prioritzen "els equips". A més de la renovació de càrrecs dels òrgans de direcció, però, hi ha un altre debat que els comuns han anunciat que faran en els pròxims mesos. A petició del sector federalista, obriran el meló sobre el posicionament nacional del partit. Això sí, només des de la dialèctica. L'ideari, sostenen des de la cúpula, només pot ser modificat en assemblea i ja es va votar i aprovar fa un any.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)