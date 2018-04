Màrius Serra dedica uns emotius mots encreuats a Jordi Cuixart pel seu aniversari

Avui Jordi @jcuixart fa 43 anys. Els mots encreuats d’avui van per tu. Felicitats! Et volem lliure, lluny de qualsevol reixa. pic.twitter.com/NuwUQxk4wn — Màrius Serra (@mariusserra) 22 d’abril de 2018

Aquest diumenge, 22 d'abril, Jordi Cuixart celebra 43 anys. Els celebra d'una manera que ell mai no hagués pensat, indignament privat de llibertat i empresonat de manera preventiva. A banda de les nou hores de música organitzades per Òmnium Cultural a Santa Perpètua de Mogoda , l'escriptor Màrius Serra també li ha volgut fer el seu particular homenatge: dedicar-li els mots encreuats que ha publicat aquest diumenge a La Vanguardia.El mateix Màrius Serra, que ha escrit La novel·la de Sant Jordi , ha compartit al seu compte de Twitter una fotografia amb aquest passatemps, que conté definicions com: "Avui mateix en Jordi Cuixart en fa 43" o "La solidaritat que has generat és expansiva". "Avui Jordi Cuixart fa 43 anys. Els mots encreuats van per tu. Felicitats! Et volem lliure, lluny de qualsevol reixa", ha escrit.

