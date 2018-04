«Llibertat a la brossa»: es fa viral un vídeo d'una aficionada havent de llençar un cartell

Este video resume perfectamente la situación.

¡LIBERTAD a la basura! pic.twitter.com/ddUhcuhsEt — Josep M. Mainat 🎗 (@MainatJM) 22 d’abril de 2018

Policía Nacional requisa camisetas amarillas con lemas a favor de la independencia en la entrada del Wanda Metropolitano.#FinalCopa https://t.co/T3zUXUGlLD pic.twitter.com/lDI1crmu9D — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) April 21, 2018

VÍDEO. La Policia Nacional requisa samarretes grogues a l’entrada del Metropolitano, en especial les que duen el lema “Ara és l’hora”. pic.twitter.com/mqa0xk3Ro8 — LaTdP (@LaTdP) April 21, 2018

La policia ens requisa una samarreta groga de la Via Catalana. Diu que no pot entrar al Metropolitana. Una samarreta!!!! Groga!!!! Quin perill... — Òscar Fernández (@oscarcatradio) April 21, 2018

El govern espanyol també decideix com s’ha d’anar vestit a la #FinalCopa: la policia espanyola requisa les samarretes de l’@assemblea i estelades! La seva nova creuada!!!

La solució 👉#RepúblicaARA pic.twitter.com/nDkXeRng8p — Assemblea Nacional (@assemblea) 21 d’abril de 2018

Diversos aficionats blaugrana van denunciar que la policia va requisar-los xiulets i samarretes grogues abans de la final de Copa del Rei que el Barça va aixecar després de derrotar el Sevilla per 5 gols a 0 . Aquest diumenge, un vídeo de TV3 on es veu una aficionada del Barça llençant un cartell amb el lema "Llibertat" s'ha fet viral. Compartit per Josep Maria Mainat, un dels membres de La Trinca, ha aconseguit centenars de reproduccions.Altres vídeos també van denunciar que els agents de la policia espanyola els havien requisat estelades, globus grocs i la citada pancarta per la llibertat dels presos. Els controls no van ser per a tots els aficionats, però sí per a una bona part.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)