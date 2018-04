VÍDEO Una víctima d'Hipercor: «S'estan oblidant dels atemptats de l'extrema dreta»

Roberto Manrique, a TV3

"No es pregunta a les víctimes de terrorisme a qui voten" Roberto Manrique (víctima de l’atemptat d’Hipercor) a #FAQSdelesrouresTV3 ▶ https://t.co/kgOdW7At03 pic.twitter.com/8h8gwVooCs — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 21 d’abril de 2018

ETA va anunciar aquesta setmana que el mes de maig es dissoldrà definitivament i la setmana passada es van celebrar vuit mesos dels atemptats de Barcelona. I al programa FAQS de TV3 van convidar diversos especialistes i víctimes per parlar sobre terrorisme. Un d'ells era Roberto Manrique, víctima de l'atemptat a l'Hipercor perpetrat per l'organització basca, que va aprofitar per denunciar la impunitat dels "atemptats de l'extrema dreta", dels Grapo o els de Terra Lliure.A banda d'aquesta crítica també va apuntar a la política, assegurant que ni a les víctimes de l'atemptat a la Rambla ni tampoc al de l'Hipercor els van preguntar a qui votaven. "Cada víctima pot pensar, i perdonar o no perdonar, i no passa res", va reflexionar.Per últim, Manrique també va criticar les peripècies del Ministeri de l'Interior perquè les víctimes no es coneguin i així no puguin fer pinya, "i si no fan grup, no fan pressió".

