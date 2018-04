Els comuns obriran el debat sobre el posicionament nacional a petició del sector federalista

Amb tot, la direcció de Domènech no està disposat a fer un canvi de rumb. De fet, l'ideari només és pot modificar a través d'una assemblea, el màxim òrgan del partit entre congressos. Els federalistes havien intentat, inicialment, que es debatés sobre el posicionament nacional del partit en l'assemblea organitzativa. De fet, havien presentat una esmena al preàmbul dels estatuts que seran aprovat aquests diumenge, però finalment ha estat retirada.L'intent ha quedat desactivat per un motiu "tècnic", segons ha explicat Matilla. El preàmbul dels estatuts, ha afegit, "el que ha de fer és justificar la definició del model organitzatiu" i per això s'ha compromès ha afrontar la qüestió del posicionament nacional, si pot ser, abans de l'estiu, malgrat reconèixer el calendari endimoniat dels pròxims mesos. "Tenim voluntat de fer els debats que siguin necessaris en el marc de l'ideari polític", ha puntualitzat Matilla.Un dels partidaris d'obrir aquest debat, José Luis Atienza, ha explicat que hi ha un sector del partit que considera necessari que es plantegi un model d'estat que tingui en compte "dues evidències: que per canviar Catalunya cal canviar Espanya i que per canviar Espanya cal canviar Catalunya". Cal, ha insistit Atienza, obrir camins de reparació d'una "societat esquinçada" i que això passa per obrir el debat sobre el model d'estat que defensen els comuns.I és que els federalistes que van signar la petició que van fer arribar a Organització -signada, entre d'altres, per Marc Bertomeu, que forma part de l'executiva; l'activista Rosa Cañadell o Diosdado Toledano, un dels impulsors de la ILP de la renda garantida- consideren que el redactat que consta a l'ideari aprovat fa un any és "confús" i que cal deixar enrere la "indefinició" per parlar sense complexes de federalisme.De fet, a l'assemblea fundacional ja es va votar una aposta federalista que no va prosperar. Els de Domènech van aconseguir pacificar la discrepància amb un redactat de l'ideari que ni renuncia a la República netament catalana ni als vincles amb l'Estat espanyol sempre i quan esdevingui "plenament plurinacional". L'ideari dels comuns, sense especificar quina ha de ser la relació amb Espanya -en el text no apareixen els conceptes independència de Catalunya ni federalisme-, proposa que l'expressió d'aquesta construcció conjunta entre Catalunya i Espanya de basar en la capacitat de "compartir sobiranies" amb un Estat que asseguren que ha de ser plenament "plurinacional".Els comuns fan aquest diumenge endreça del partit. Un any després de naixement de la confluència, Catalunya en Comú afronta una assemblea organitzativa que ha de fixar la seva estructura definitiva i posar els fonaments per a la seva implementació territorial, requisit que consideren imprescindible per poder créixer i fer un pas endavant en els reptes pendents de la seva construcció. Una de les primeres derivades visibles d'aquest conclave serà que el partit passarà a estar governat per una bicefàlia -un home i una dona- un cop es renovin els òrgans de direcció, que es preveu que sigui abans de les vacances d'estiu. Això suposa que, en qüestió de mesos, Xavier Domènech -es dona per fet que optarà a seguir sent coordinador general- compartirà lideratge de forma equitativa amb una altra dirigent del partit.Durant l'assemblea, el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha fet una crida a exhibir amb "orgull" el projecte dels comuns. Especialment de cara a les eleccions municipals del 2019, on considera que està en joc dos models per a les ciutats: "O els lobbies especulatius o nosaltres". El dirigent ha advertit que la oligarquia econòmica i polític, els que "han manat sempre", treballaran perquè els comuns no guanyin els comicis perquè "no perdonen que hi hagi alcaldesses d'origen popular".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)