Els llibres imprescindibles d'aquest Sant Jordi

Trilogía de la guerra, Agustín Fernández Mallo (Seix Barral)



Una novel·la sobre la cara B del nostre segle, guanyadora del Premio Biblioteca Breve 2018. Un enorme calidoscopi de narracions que esclaten en un insòlit, però acurat i precís, retrat del segle XX i els inicis de l'encara més desconcertant segle XXI.

Records, memòria i nostàlgia

Clàssics catalans recuperats

Llibres que agiten consciències

La tria de Sant Jordi de, amb tota mena de gèneres per a tots els públics. Per triar, remenar i degustar amb una bona sessió de lectura.Una novel·la d'aquelles que deixen pòsit. Alhora lleugera i contundent, generacional i de lectures per a lectors diversos, d'alenada immediata i mirada llarga. Entre l’elegia, la crònica i el thriller, Ramis indaga en el passat d’una família i d’un país; en la naturalesa de les relacions amoroses i els desenganys, de les ambicions i les frustracions.La incursió de Serra en la novel·la negra, a totes: amb un misteri divertit i encomanadís per on van passant bona part dels actors del sistema literari català i per on van caient fulminats alguns dels autors que signen per Sant Jordi. I amb Oriol Comas com a personatge.El darrer premi Sant Jordi. Joan-Lluís Lluís descriu les peripècies de l'home que assegura que va matar Franco. En aquesta distopia, la guerra no s’acaba el 1939, perquè Franco, cedint a les pressions de Hitler, declara la guerra als Aliats i travessa els Pirineus. I la primera acció bèl·lica de l’exèrcit franquista a França és de bombardejar el camp d’ArgelersRecent guanyador del primer Premi Òmnium, l'obra mostra una meravellosa fusió entre narració i reflexió. L'any 1837, en plena guerra carlina, un jove prussià travessa els Pirineus per lluitar a favor de l'Ordre. Això serà l'excusa perfecta per a què esclatin convencions, estranyaments, xocs culturals, irònics i humans i un ampli ventall de bona literatura.Una revelació, en un llibre que desafia els gèneres i les convencions. Una sorpresa contínua, que es pot llegir com un volum d’aforismes, de contes, d’instants, com un àlbum de parpellejos epilèptics.Darrer premi de la crítica catalana. La Clara té trenta-dos anys i no fa gaire que ha començat a treballar de professora a la presó. Quan hi entra, oblida tot allò que té a fora, al mateix temps que una interna se la comença a mirar com si es coneguessin. Una atmosfera que no ens deixa, de la primera a la darrera pàgina.Tres donzelles a la recerca de la felicitat i l’amor. L’Antònia i les seves dues filles —l’Antonieta, lletja i complimentosa, i la Rosa, guapa i aspriva— filtrades a través d’una Mallorca fastuosa i corrupta. Les nimfes sota el sol és un mirall del declivi de l’alta societat illenca del segle passat; encara polsosa una generació després de dona Obdúlia de Mort de Dama.Un brot d’Ebola s’estén per una zona rural del Sudan del Sud. Un bruixot serà la peça clau per a la seva extinció. Amb cert sentiment de culpa decideix adoptar una nena supervivent del desastre, l’Alice. Una novel·la sorprenent signada per un autor català d'origen i gènere desconegut Debut d'una jove autora, per la porta gran, amb el premi Mercè Rodoreda i amb un recull de relats que deixen petjada. Una brillant exploració de les reaccions humanes en situacions emocionals difícils, feta amb un llenguatge concret i una exploració sorprenent per escenaris quotidians.Una novel·la de debut que suposa una fugida i afirmació, sobre la llibertat, on Pinyol ens proposa, mitjançant la mirada serena i rebel de la Júlia, un viatge a les profunditats de les relacions sentimentals.L'enfrontament entre pares i fills, cíclic i etern, en la família protagonista, formada per una parella d’expunks i un adolescent adepte d’una peculiar tribu urbana. Del contrapunt de les tres veus que es van alternant, en surt una novel·la inquietant, on el sinistre neix entre les quatre parets de la llar. L'heretgia adolescent en forma de novel·la.Aquesta és l’Ada. Aquest és el gorjablanc. Aquest és en Loki, i aquesta és la terra fosca, com una boca oberta. I aquests són els dics. Una obra sorprenent on la darrera guanyadora del premi Documenta experimenta amb la narrativitat, amb el punt de vista i amb la ficció.Et despertes en una nau abandonada d’un polígon industrial lluny de la civilització. Al teu costat hi ha dos cadàvers, un dels quals té la butxaca plena de bitllets. Rastres d’una baralla multitudinària. Tens el cos malferit i no recordes res. Prosa àgil i una narrativitat en estat de gràcies per mostrar una cursa per recuperar la identitat i per descobrir si s'és víctima o botxí.El primer dels volums que formaran el projecte "Matar el monstre". Explica com a la Barcelona de principis del segle XIX hi ha una dona que s’ha cansat d’esperar, Carme Coroleu, que haurà de fer front a un negoci colossal tota sola, amb el marit que ha fugit a Londres perseguint una quimera.L’autor surt als carrers de Barcelona armat amb els cinc sentits i una llibreta. L’objectiu és mirar de descobrir qui són i com són els barcelonins. I ho fa a través d’una sèrie de personatges, no sempre ficticis, que per a ell resumeixen el ser barceloní.Carme Riera torna amb una novel·la d’intriga protagonitzada per Elena Martínez, una exdetectiu martiritzada pel sentit de culpabilitat que rememora un cas antic en el qual va contribuir a condemnar dues persones innocents. El resultat, una novel·la negra amb un punt d’humor similar al de Natura quasi morta on el "qui" és més important que el "com".Dos anys després de La filla estrangera, El Hachmi ens ofereix una visió exhaustiva i convincent de l’experiència de la immigració des del punt de vista d’una dona musulmana i, al mateix temps, ofereix un fresc d'allò que suposa ser dona avui dia en el món rural musulmà, en ple Rif.El premi Josep Pla, Per fi, la narració que Antoni Bassas fa d’un programa que va fer història, El matí de Catalunya Ràdio (1995-2008). Periodisme en primera persona i testimoni directe d'uns anys que determinen el present del país.Premi Ramon Llull, que narra la vida de Ceferino Carrión, que fuig de l’Espanya franquista, grisa i asfixiant, buscant aires nous i acaba triomfant al Hollywood daurat, com a Jean Leon.Premi Joanot Martorell. Un home arriba a Londres carregant un misteri i un immens sentiment de culpa. Per adaptar-se a la nova situació, i redimir-se, es busca la vida com pot i emprèn una sèrie d’accions quotidianes destinades a la subsistència. Amb ploma precisa i un estil marca de la casa, la seva caiguda lliure esdevé irremeiable.Llibre on Bussé parla de les alegries i les patacades vitals que, teòricament, ens empenyen, als humans, a enfilar la maduresa. Un debut literari d'una autor que observa el món i les seves criatures "amb un bisturí a les mans".El primer cas dels Mossos d'Esquadra. Barcelona, 1991. Una reclusa ha mort a la presó de Wad-Ras i tot apunta a una sobredosi d'heroïna. Pot haver-hi alguna cosa més? Inesperadament, el jutge encarrega la investigació als Mossos.Premi Man Booker 2017 i la sorprenent primera novel·la d’un dels escriptors més reconeguts i influents de la seva generació. Una obra formidablement atrevida i generosa d’esperit que també és un testimoni del poder de la ficció per parlar amb honestedat i tendresa de les coses que realment importen.Una obra honesta que ensenya una manera de viure, de gaudir el silenci i de mesurar el temps. Ambientada la història entre un cimal i una cabana, amb el relat d'una amistat entre dos nois en un poble dels Alps italians. Un viatge on recorren una aventura espiritual, plena de fugides i de temptatives de tornar.El llibre original que va donar lloc al gran clàssic del cinema dels 80. Una història d’espadatxins i de combats, d’amors veritables, d’odi immortal i de venjances despietades. Amb gegants, un munt de malvats i d’herois, cinc o sis dones belles, monstres bestials i altres d’amables, i moltes aventures, fugides i captures.Set dies i sis nits en taxi, la particular odissea mundana del protagonista del darrer llibre de Zanón. La força narrativa, el ritme hipnòtic, la música que ressona, i un personatge literàriament enorme com Sandino.Al maig del 1980, a la ciutat de Gwangju l'exèrcit va sufocar una revolta popular provocant milers de morts. Actes humans reviu aquells fets terribles a través de les experiències de set personatges diferents: la tortura, la por, l'angoixa de no trobar els desapareguts, el dol, el sentiment de culpa del supervivent, els malsons, les ferides, les seqüeles, els retrobaments.Per a lectors valents, que vulguin endinsar-se en una obra bestial de l'autor romanès més prestigiós del moment, etern candidat a ser el primer escriptor del seu país en guanyar el Nobel. Una obra magna, una recreació del que hauria estat la vida d’un escriptor fracassat.Narracions amb una confluència entre llenguatge literari i cinematogràfic d’una complexitat i bellesa desbordants que fan de Que vol foc, Mr. Churchill? una de les obres més fascinants de la narrativa basca recent.Vint anys després d'El déu de les coses petites, retorna a la ficció amb un gran fresc de l'Índia de les darreres dècades, amb el conflicte per la independència de Caixmir, la partició de l'Afganistan, les enormes desigualtats i injustícies del sistema indi, amb l'arraconament dels musulmans als seus guetos. Un llibre que ressona, poderosament, en l'ara i l'aquí.Un llibre on l'autora transforma la seva pròpia història en una crònica interior en prosa lírica, paradoxalment lúcida. Temes universals com l’amor, la vida, la mort o el pas del temps prenen en la seva escriptura formes que són tot contundència i brevetat.Una prosa exhuberant i d'extrema sensibilitat per evocar la colpidora experiència humana i musical del compositor Maurice Ravel durant la Gran Guerra fins arribar al final dels seus dies. La novel·la ha rebut el premi Livres et Musiques 2015 del festival de Deauville.Primer volum de l'obra dedicada al detectiu més famós de la literatura, ara renascut en català. El primer dels relats que s’apleguen en aquest volum, Escàndol a Bohèmia, va catapultar a la fama el personatge i també la de Conan Doyle.El Premi Goncourt 2017 és un relat brillant i inquietant sobre els inicis de la Segona Guerra Mundial i la implicació dels industrials en l’ascens de Hitler al poder. Éric Vuillard narra a través de diversos episodis desconeguts el que realment va passar just abans de l’annexió d’Àustria. Un relat que situa el lector com el principal intèrpret de la Història.Un clàssic de la ciència-ficció, reclamada com la millor literatura des del feminisme i des de la construcció de la primera utopia que no està basada en un imperi. Una novel·la d'una profunda crítica social i política, escrita amb l’habilitat i el detallisme del que només és capaç Le Guin.Una obra sobre la creació, de la compassió i del triomf de la imaginació, on Burhan Sönmez explica la història de quatre presoners (l’Estudiant Demitray, el Doctor, Kamo el Barber i l’Oncle Küheylan) que seuen al calabós. Quan no són torturats, per passar l'estona s’expliquen històries plenes d’humor i tendresa sobre la ciutat.Un llibre excepcional, per primer cop en català. Entre els quinze llibres que apleguen tradicionalment l'Antologia Palatina, excel·leix aquest, amb el bo i millor de la poesia eròtica de l’antiguitat, amb tots els matisos i una profunda sensibilitat.Un dels grans clàssics de la literatura universal prologat per Albert Sánchez Piñol, que descriu el viatge del capità Marlow pel riu Congo en cerca del misteriós Kurtz, el cap d’una explotació d’ivori. Un dels testimonis més brutals del sistema colonial.Una peça esplèndida que ens il·lumina de principi a fi, en una aventura que sacseja i enganxa. La Cora és una jove esclava que malviu en una plantació de cotó de Geòrgia, abans de la guerra civil nord-americana. Després d’una agressió, decideix emprendre una fugida amb el ferrocarril subterrani, mitjà de transport clandestí.La filla d’una família de rics terratinents d’un poble del sud dels Estats Units, arriba a un dels barris més degradats de Nova Orleans, on la seva germana petita viu miseriosament amb Stanley Kowalski, un rauxós immigrant polonès de maneres rudes i tracte bestial. La visita es converteix en una bomba de rellotgeria que acaba esclatant de forma brutal.Dues dones es desperten d’un somni confús, empresonades en una propietat situada enmig d’un desert. Desconegudes entre elles, no saben on es troben ni com hi han arribat, elles, i les altres vuit noies que també hi estan tancades. Una reflexió sobre la violència que pateixen les dones.És el long-seller que voldria qualsevol editorial. Aquest hivern ha tornat a reviure, gràcies a la pel·lícula interpretada per Julia Roberts, que ens explica la vida de l'Auggie, un nen que ha nascut amb una greu deformació a la cara i va a l'escola per primer cop amb deu anys.Una novel·la familiar delirant i escrita amb humor. En plena dècada dels setanta L’Extraordinària Família Telemacus triomfa mostrant les seves habilitats pels escenaris de tot el país, fins que un dia s’estrenen a la televisió i passa una cosa imprevista que estroncarà per sempre la seva carrera al món de l’espectacle.Darrer Premi Nadal, Un Amor explica com al reduït univers familiar d'Amalia, l'engranatge es mou al ritme de les emocions. És una família típica i real, que arriba al seu gran punt en un dia culminant.Als afores d'una ciutat propera a Istanbul, un mestre constructor de pous i el seu nou aprenent són contractats per trobar aigua en una terra erma. I mentre excaven a mà metre a metre, desenvolupen un vincle paternofilial que cap dels dos ha experimentat mai.A la tradició coreana, la figura del pare té un paper molt important: és el centre de la família en una societat extremament patriarcal. Què passa, doncs, quan falta aquest pilar? Aquest és un recull de contes que giren a l’entorn del pare absent o que ha dimitit de la seva funció, des del pare que corre, fins al que apareix per sorpresa a casa amb una bossa de mandarines.Kiko Amat torna amb una obra trista i hilarant, que parla de ser diferent i d'estar fotut en un poble de la perifèria barcelonina, amb humor i melancolia. Una història inoblidable de bogeria, família, classe obrera i amistat al paisatge desfet de l'extraradi.Més enllà del "bell mig del camí de nostra vida" que pregonava Dante, passats els cinquanta, Cocteau emprèn la redacció d'una mena d'autobiografia molt peculiar, on fa un repàs a tots aquells aspectes més destacats de la seva extensa experiència vital.Un volum que aplega dos esplèndids llibres de memòries d'una de les veus més lúcides de la crítica i l’assaig contemporani. L'un, Vincles ferotges, publicat l’any 1987, construït a partir de converses, records i discussions entre l'autora i la seva mare. L'altre, del 2015, La dona singular i la ciutat, sobre l’amistat, el feminisme i el fet de ser dona, soltera i sense fills.El somriure, com a millor antídot per a la injustícia. Les memòries d'una de les estrelles de la televisió dels EUA, des dels seus orígens a Sud-Àfrica, fins a ser una dels noms més populars de l'stand-up comedy. I sense dramatismes, però amb tota la cruesa i sinceritat.L''èxit li va venir ja gran, passada la quarantena, mentre treballava en una fàbrica de cartrons. Potser això explica que no li hagi pujat al cap. Ara publica una obra molt especial en la seva trajectòria, una mena de "diari de companyies i soledats", un compendi de microrrelats que funcionen com finestres al pensament del propi autor.Els fascinants exercicis d'estil (futbolístic) de Jordi Puntí sobre Messi, el millor jugador de tots els temps. Els nens i nenes volen ser Messi, la seva samarreta és la més venuda i els vídeos dels seus gols i jugades són els més vistos a Youtube. Una essència genial captura en paraules.Crònica sentimental d’uns anys de rebel·lia que crèiem superats, però tornen com les modes. Si més no, pel que fa a la política. Hi ha altres referents que mai no ens han deixat del tot, perquè són al moll de l’ós de diverses generacions i brillen més en el record. La Trinca i l’Ona Laietana; Rin Tin Tin i Pippi Calzaslargas; Pumby i La familia Ulises; entre molts d'altres.Primer dels quatre volums de Víctor Català que aplega els reculls Jubileu (1951) i Vida mòlta (1950), els últims escrits per Caterina Albert durant el bienni 1948-1949, en una precisa edició de Blanca Llum Vidal. De la mateixa editorial, també la reedició ampliada d' El mar, de Blai Bonet, i l'imprescindible La Mort i la Primavera, de Mercè Rodoreda Publicada l'any 1959, de seguida es va convertir en un referent del reporterisme fet novel·la. Escrita amb gran fluïdesa i agilitat narrativa, Espinàs hi explica l'epopeia d’un camioner: un tros de vida normal narrada amb l'enginy literari del gran autor clàssic viu de la nostra literatura.Francesc Trabal és un dels narradors més brillants de la literatura catalana. D'ironia sagaç i un humor absurd i corrosiu, que captura la buidor i la insatisfacció en les relacions humanes dins la societat benestant de principis del segle XX. El volum aplega les seves darreres aventures literàries, entre les quals Vals, considerada la seva gran obra mestra.Edicions 62 reedita el llibre en motiu dels 15 anys de la mort de l'autor. Un "manifest generacional" i un relat que transita per la cultura de masses i el món del cinema, amb l'homosexualitat exposada per primera vegada en la literatura catalana. Peces que conformen una obra singular, referencial i absolutament vigent.Potser l'obra més inspirada de C.A. Jordana. Escrita el 1950 a l'exili, explica la vida de dos nois del carrer de Xile que han d’espavilar-se com poden en un món que resulta engrescador, però que no els ofereix cap protecció. Tot conduït per una prosa àgil i brillant, amb una fonda petjada psicològica.Un original del 2004, que el poeta Enric Casasses va escriure expressament per a l'actriu Laia Mendoza, i que es va estrenar a la sala Planeta de Girona el mes novembre d'aquell any. Complex de dir tècnicament, on veiem una actriu real que agafa un text que existeix, per veure què es pot fer en un teatre. Una raresa esplèndida en una edició magnífica.L'únic llibre inèdit de Manuel de Pedrolo, que va regalar a la seva filla Adelais quan aquesta tenia quinze anys i que ara recupera Comanegra. Un autor que es mostra còmplice, íntim, personal i proper. També a la mateixa editorial, la recuperació de La terra prohibida i de L'emperador, el llibre maleït de Jordi Coca Finals de la dècada dels 20. Bertrana, de 34 anys, arriba a la Guinea, un indret exòtic, absolutament desconegut. Allà, durant tres anys, es dedica a descriure la seva naturalesa i a escriure sobre la seva gent. Una delícia de la literatura de viatges, i de la bona literatura.Les aventures d'un personatge fascinant i fantàstic, a tots nivells, que viu a través dels segles canviant de condició sexual. Arribat a la Barcelona de l’any 1000, viurà diferents períodes de la història catalana: de company de Jaume I en la conquesta de les Balears a fotògraf a la ciutat en plens anys 30. A la mateixa editorial, també Els orangutans, el gran clàssic de Joaquim Carbó reeditat cinquanta anys després de la seva publicació.La mort i la primavera arriba en una nova edició que pretén que el públic català "oblidi l'Aloma o el Mirall trencat de l'escola i que sàpiga que Rodoreda és una altra cosa". Ras i curt, que l'autora té una dimensió que escapa a la postal costumista, que tantes lectures esbiaixades ha comportat. Un llibre impressionant i estremidor, que ens parla, amb tota la potència possible dels grans clàssics, del present.Un llibre que recull dos assaigs breus, que són un sol crit d’alerta sobre el feixisme, tan latent arreu del món en l'actualitat per culpa del ressentiment que tenyeix les nostres democràcies de masses i que ha donat peu al fenomen del populisme. Un assaig com un cop de puny, en un discurs que remou de dalt a baix. Per llegir, pair i actuar.Marina Garcés és tota una referència del pensament contemporani. Figura respectada, escoltada i llegida, ara presenta un relat en primera persona sobre les vivències polítiques que van de l'octubre de 1996 i a l'octubre del 2017. Del desallotjament del Cine Princesa, fins al referèndum de l'1-O. Amb una pregunta clara: què hem après en tot aquest temps?"Escric des de la lletjor i per a les lletges, les velles, les camioneres, les frígides, les malfollades, les infollables, les histèriques, les tarades, totes les excloses el mercat de la bona noia". Així arrenca aquest manifest feminista combatiu i demolidor, que ataca sense pèls a la llengua el discurs sobre el matrimoni, la maternitat i altres temes tan polèmics com la violació, la prostitució i la pornografia. Imprescindible.Arriba en català una de les millors obres de la Nobel de Literatura del 2015, on mostra una perspectiva de la guerra ignorada fins al moment: el del prop d'un milió de dones que també van combatre a la Segona Guerra mundial amb l'Exèrcit Roig i que la història sempre ha ignorat o, directament, silenciat. Records i testimonis d'una experiència al límit.En els darrers temps, la Xina ha entrat a la primera divisió del poder mundial, patint transformacions econòmiques i socials vertiginoses difícils de pair i, si no hi vius, d'entendre. Aquest llibre de Sergi Vicente és un retrat íntim del país i d'una societat amb dèries i anhels de justícia, amb contradiccions i virtuts.Míriam Hatibi relata en primera persona la construcció d'una identitat plural, tot donant pes i sentit a conceptes tan tergiversats com "integració", "assimilació", o "convivència". A partir de la seva pròpia experiència, l'activista es mostra propera, còmplice i aguda per desmuntar tòpics, per anul·lar tots els arquetips que tenim establert sobre les diferències i la diversitat.Qui no recorda la imatge de John Carlos i Tommie Smith amb els punys alçats al podi del Jocs Olímpics de Mèxic 1968? Però, qui eren aquells dos atletes? I, sobretot, quines van ser les brutals conseqüències que van patir? Per saber-ho tot, Sembra publica les memòries de John Carlos, escrites amb el periodista Dave Zirin.Us imagineu reunir l'actor John Cusack, l’escriptora Arundhati Roy, el responsable de la filtració dels Papers del Pentàgon Daniel Ellsberg i Edward Snowden? En secret, es van reunir en una habitació d’hotel de Moscou, d'on van sorgir les converses d'aquest llibre. Sobre la condició d’imperi dels Estats Units, el significat de les banderes i el patriotisme, i sobre com el capital pot creuar fronteres, però les persones, no, entre d'altres.Un llibre de poesia que porta el subtítol de "L'1 d 'octubre dels poetes". I així és, ras i curt: un llibre que recull poemes escrits des de la sacsejada que va ser l'1-O. Un llibre que recull la indignació, la ràbia i també el futur d'un nou horitzó, vist per 106 poetes d'arreu del territori.