Farts de repintar, el CDR de Manresa prepara una paret en blanc per als espanyolistes

El CDR de la zona nord de Manresa ha repintat per tercera vegada aquest dissabte el mural de la plaça de la Creu, però acostumats a com estan que a sobre els espanyolistes hi facin pintades, han reservat un espai en la paret perquè hi pintin els membres del GDR.Els CDR han deixat tot un pany de paret, a tocar la plaça, pintada de blanc i amb una frase que hi diu "No estem dividits. Només pensem diferent. Expressa't aquí lliurement". La pintada del mural ha finalitzat amb l'arribada de dues patrulles de la Policia Local de Manresa, que tot i no identificar-los, ha precipitat que deixessin de pintar.

