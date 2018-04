Drets estudiarà la requisa de samarretes a la final de Copa: «Cap llei prohibeix colors»

"Cap llei ni codi penal prohibeix colors. Requisar samarretes grogues és una greu vulneració de drets fonamentals, i confiscar estelades també". Així de clar ho ha exposat en una piulada l' associació Drets , en referència a la requisa de samarretes grogues per part dels cossos policials espanyols abans de la final de la Copa del Rei entre el FC Barcelona i el Sevilla, que s'ha disputat aquest dissabte a Madrid.

Cap llei ni codi penal prohibeix colors. Requisar samarretes grogues és una greu vulneració de drets fonamentals, i confiscar estelades també (una sentència d'un jutjat de Madrid ens dóna la raó).Estudiarem casos concrets per denunciar els qui han donat les ordres #CopaDelRei2018 — Drets (@DretsCat) 21 d’abril de 2018

L'associació també ha expressat que estudiaran els casos concrets per denunciar els responsables de l'operatiu. Aquest mateix dissabte, el president de l'associació, Sergi Blázquez, ha participat al programa FAQS de TV3, on ha assegurat que aquesta requisa és una "repressió de la llibertat d'expressió" que "continua i continua amb més evidència"."Què és això de treure a la gent les samarretes que porta de color groc, o les bufandes que no porten cap significat ni cap lletra? I els xiulets?", s'ha preguntat Blázquez. "Només vull recordar que poder xiular al rei o poder xiular l'himne és llibertat d'expressió, és un dret fonamental, i això està recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans i a la Convenció de Drets Europeus Humans".

