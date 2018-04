Nova acció dels CDR per aquest dilluns davant de les fiscalies de Catalunya

Ens posem el nas!



• En suport al pallasso i regidor Jordi Pessarrodona

El 23/04~9h: omplim de nassos les fiscalies de Catalunya! •



L'odi no és la nostra força. La solidaritat si!



Informa-te'n al teu cdr#CDRenXarxa#pelsnostresnassos#NoodiemConstruïm #PrimaveraCatalana pic.twitter.com/JK9AG8CVB0 — #MésViusQueMai (@CDRCatOficial) 22 d’abril de 2018

Els CDR han preparat una nova acció de protesta i reivindicació coincidint amb la diada de Sant Jordi, que se celebra demà dilluns 23 d'abril. La convocatòria és en suport al pallasso i regidor Jordi Pessarrodona, amb l'objectiu "d'omplir de nassos les fiscalies de Catalunya".En un missatge i cartell via Twitter, els CDR comparteixen lemes com "Ens posem el nas!" o "L'odi no és la nostra força", mentre reivindiquen com a autèntica força dels comitès "la solidaritat".

