VÍDEO L'agraïment d'un periodista de TV3 a l'afició després que li intentessin requisar el xiulet

Tornant molt content pel resultat, però indignat pel tracte rebut. Veure com han fet plorar al fill de l’@oscar_armengol de @tv3cat per un xiulet ha estat massa pic.twitter.com/pWmnNrUpwA — Llorenç Rubió 🎗 (@llorenc_rubio) 21 d’abril de 2018

En directe, la interpretació de l’himne espanyol al Wanda Metropolitano. #CopadelRei https://t.co/jhWSVQyJ6V — btv esports (@btvesports) April 21, 2018

Agraït als culés que han impedit que la seguretat del @Metropolitano se’ns emportés del seient a la #FinalCopa per negar-me a lliurar-los un xiulet. Han fet plorar el meu fill d’11 anys, però ha vist com la #dignitat la #democràcia i la #llibertat estan per sobre de la injustícia pic.twitter.com/tTOUF8oA8l — Òscar Armengol (@oscar_armengol) 22 d’abril de 2018

Milers de persones van xiular l'himne d'Espanya i el rei just abans de començar el partit entre el Sevilla i el Barça de final de Copa. Bona part dels aficionats blaugrana van lluir samarretes grogues -malgrat els intents de la policia espanyola de requisar-les- en resposta a la crida de les entitats sobiranistes per denunciar la repressió de l'Estat i l'existència, encara, de presos polítics. Aquí podeu veure el moment, retransmès per La TdP i BTV:Un dels aficionats que hi havia a l'estadi era el periodista de TV3 Òscar Armengol, que hi havia assistit amb el seu fill d'11 anys. Els membres de seguretat de l'estadi van intentar endur-se'l perquè es va negar a lliurar-los un xiulet. Els aficionats del Barça, però, ho van impedir. Hores després, el mateix Armengol va fer una piulada agraint el gest a l'afició. "La dignitat, la democràcia i la llibertat estan per sobre la injustícia", va escriure.La xiulada no va ser una sorpresa. Fa anys que el Barça arriba a la final de Copa i les mostres de rebuig al rei i a l'himne han estat constants. Enguany s'hi suma a més el rebuig que ha generat entre l'independentisme el discurs de Felip VI del 3 d'octubre avalant la repressió de l'Estat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)