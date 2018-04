VÍDEO Després de la persecució, el Barça celebra la Copa sota una onada de confeti... groc

Tanto esfuerzo requisando camisetas y bufandas amarillas a favor de la libertad para que se os cuele el confeti amarillo en la parte con más audiencia de toda la final.

Genius, @policia.#LlibertatPresosPolítics #Copa30 pic.twitter.com/heW2h9GUsG — Sergi Pinkman 🎗️ (@sergipinkman) 21 d’abril de 2018

Els agents de seguretat de l'estadi Wanda Metropolitano, on el Barça va aconseguir la seva 4a Copa del Rei consecutiva després de derrotar el Sevilla per 5 a 0 , van requisar xiulets, estelades i fins i tot samarretes grogues. Diversos aficionats blaugrana van denunciar que els havien obligat a llençar-les a un contenidor.Aquesta persecució contra el color groc, però, se'ls va escapar a l'hora de la celebració. Quan els jugadors del Barça van aixecar el trofeu, una onada de confeti i garlandes.... groga va esclatar darrere seu. L'usuari de Twitter Sergi Pinkman ho va recollir en un breu vídeo: "Tant d'esforç requisant samarretes i bufandes grogues a favor de la llibertat perquè se us escapi el confeti groc a la part de més audiència de la final".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)