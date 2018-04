VÍDEO L'advocat de Puigdemont, a la final de Copa amb «la penya blaugrana de Sant Esteve de les Roures»

Cuevillas: "He vingut amb la penya de Sant Esteve de les Roures"

Oranich: "M'han requisat el xiulet que feia servir el meu pare per protestar contra Guruzeta durant el franquisme" 👉 https://t.co/AIdDWcvpzF pic.twitter.com/XvnKE0nSMc — Esport3 (@esport3) 21 d’abril de 2018

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, va assistir aquest dissabte al vespre a la final de la Copa del Rei que el Barça va guanyar per 5 gols a 0 contra el Sevilla . Els agents de seguretat de l'estadi Wanda Metropolitano van requisar xiulets, banderes estelades i fins i tot samarretes grogues. Un d'aquests xiulets el portava l'advocada Magda Oranich, que va explicar a les càmeres de TV3 que li havien requisat i que desconeixia si hi havia cap llei que ho permetés.Va ser llavors quan van entrevistar l'advocat de Carles Puigdemont, que sarcàsticament va explicar que venien amb "la penya blaugrana de Sant Esteve de les Roures", el poble fictici que s'ha convertit en tot un fenomen a les xarxes després que la Guàrdia Civil, en un dels seus informes sobre on suposadament hi va haver violència l'1-O. A banda, també explica que desconeix la jurisprudència en matèria de xiulets a la final de Copa però assegura que "ho estudiarem".

