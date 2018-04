Està clar, la justícia espanyola no busca la veritat, de ser així hauria d'acceptar totes les proves, tant les unes, com les altres. Sembla ser que ja tenen un culpable previ i que la resta només és un formulisme per emetre un veredicte final de culpabilitat, és per això que demanen al ministre que demostri la no malversació quan lo correcte seria tot el contrari, descobrir la malversació. Només volen fer mal, wuan més millor, i amb aquest objectiu construeixen un relat que els ha de dur a una condemna, la que a ells i els qui els dirigeixen els agradaria, d'això en diuen justícia??