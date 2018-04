La policia espanyola fotografia els aficionats del Barça durant la xiulada

En directe, la interpretació de l’himne espanyol al Wanda Metropolitano. #CopadelRei https://t.co/jhWSVQyJ6V — btv esports (@btvesports) April 21, 2018

VÍDEO. La xiulada de l'afició del Barça a l'himne espanyol en la final de Copa. pic.twitter.com/V81aX1A6l1 — LaTdP (@LaTdP) April 21, 2018

FOTO. La Policia Nacional ha fet fotos als aficionats del Barça durant la xiulada a l’himne espanyol (via @depenalty) https://t.co/wO4UtVVXl2 — LaTdP (@LaTdP) April 21, 2018

Me pasan esta foto: mientras suena el himno, la policía hace fotos a la grada barcelonista. pic.twitter.com/ANYBPasdU9 — Juan Carlos Galindo (@depenalty) April 21, 2018

La Policia Nacional segueix perseguint aficionats del Barça al Wanda, pel que criden o ensenyen. De debò no es pot exhibir una estelada?

Aquesta és la seva democràcia!!!!#FinalCopa#CopadelRey#frac1#latdp pic.twitter.com/aNRKfBRKQJ — Marc Serra (@MarcSerra21) April 21, 2018

Milers de persones han xiulat l'himne d'Espanya i el rei just abans de començar el partit entre el Sevilla i el Barça de final de Copa. Bona part dels aficionats blaugrana han lluit samarretes grogues -malgrat els intents de la policia espanyola de requisar-les- en resposta a la crida de les entitats sobiranistes per denunciar la repressió de l'Estat i l'existència, encara, de presos polítics. Aquí podeu veure el moment, retransmès per La TdP i BTV:Mentre sonava l'himne, la policia espanyola ha fet fotos als aficionats del Barça, tal com ha denunciat La TdP i el periodista Juan Carlos Galindo. Ho podeu veure en aquesta fotografia:Un cop dins del camp, la policia espanyola ha continuat requisant banderes i pancartes amb elements polítics. Ho han denunciat diversos aficionats blaugrana, que també han demanat explicacions a la junta directiva del Barça.

