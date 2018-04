Un Barça imperial encadena la quarta Copa consecutiva

Coutinho to Suarez

Quatre copes seguides, cinquena final consecutiva i trenta copes del Rei. Aquestes dades converteixen el Barça en el rei de copes i demostren l'hegemonia blaugrana en aquesta competició. Els blaugrana han deixat el partit enllestit en una primera part magistral, amb un Barça tot terreny i un Sevilla anul·lat. 3 a 0 amb dos gols de Suárez i un de Messi. La segona, tres quarts del mateix amb un conjunt català dominador que ha acabat de sentenciar el partit amb el quart gol, d'Iniesta, i el cinquè, de Coutinho.El partit ha arrencat amb un monòleg del Barça. La pressió altíssima i la intensitat dels blaugrana ha anul·lat el Sevilla. Amb un Iniesta superlatiu, els de Valverde han tingut les primeres ocasions, en especial una de Leo Messi en un espectacular xut llunya de falta que ha tret el porter sevillista en una gran aturada. Al minut 13, una passada molt precisa del porter Cillessen ha deixat sols Coutinho i Suárez. El brasiler ha conduit la pilota i l'ha deixat per l'uruguaià, que ha fet entrar la pilota ja sense porter.El Barça ha continuat pressionant però el Sevilla ha fet un pas endavant i ha tingut alguna ocasió de perill que no ha pogut culminar. Al minut 30, una gran jugada col·lectiva entre entre Iniesta i Alba ha acabat amb el segon gol de Messi després d'una gran assistència de taló del jugador de l'Hospitalet. Poc abans del minut 40 ha caigut el tercer; obra de Suárez després d'una gran passada filtrada de Messi. Una primera part majestuosa del Barça s'ha tancat amb el 0-3.La segona part ha començat a un ritme més baix però en una jugada de combinació entre Messi i Iniesta, el capità ha marcat el 0 a 4 després de driblar el porter en una gran jugada individual. Iniesta ha celebrat el gol amb ràbia, en la que molt probablement és l'última final que juga amb el Barça. El Barça no ha frenat i n'ha volgut més amb un Sevilla pràcticament esborrat. El cinquè ha arribat de penal i l'ha fet Coutinho. L'ha xutat centrat, impossible pel porter, i ràpidament li ha agraït el gol a Messi, el xutador habitual de penals.El ritme del partit ha baixat i Valverde ha substituït Andrés Iniesta, que s'ha endut una ovació del Wanda Metropolitano visiblement emocionat. El capità ha jugat l'última final amb el Barça i l'any que ve és pràcticament segur que marxarà a jugar a la lliga xinesa.

