VÍDEO El moment en què la policia espanyola fa llançar una samarreta groga a un contenidor

Policía Nacional requisa camisetas amarillas con lemas a favor de la independencia en la entrada del Wanda Metropolitano.#FinalCopa https://t.co/T3zUXUGlLD pic.twitter.com/lDI1crmu9D — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) April 21, 2018

VÍDEO. La Policia Nacional requisa samarretes grogues a l’entrada del Metropolitano, en especial les que duen el lema “Ara és l’hora”. pic.twitter.com/mqa0xk3Ro8 — LaTdP (@LaTdP) April 21, 2018

La policia ens requisa una samarreta groga de la Via Catalana. Diu que no pot entrar al Metropolitana. Una samarreta!!!! Groga!!!! Quin perill... — Òscar Fernández (@oscarcatradio) April 21, 2018

El govern espanyol també decideix com s’ha d’anar vestit a la #FinalCopa: la policia espanyola requisa les samarretes de l’@assemblea i estelades! La seva nova creuada!!!

La solució 👉#RepúblicaARA pic.twitter.com/nDkXeRng8p — Assemblea Nacional (@assemblea) 21 d’abril de 2018

La PN requisa una bandera estelada que portava lligada un membre del nostre grup a la motxilla alegant que fomentava l'odi.

Li prenen les dades.

Riuen i provoquen.

No els seguim el joc i marxem.

Denunciem aquesta persecució ideològica indiscriminada.@LaTdP @Cdrfcb @esport3 pic.twitter.com/xOIG6T4d0c — PBNavàs (@PBNavas1979) April 21, 2018

Diversos aficionats blaugrana han denunciat que la policia també ha requisat samarretes grogues amb el lema "Ara es l'hora" i d'altres lemes polítics abans del partit. Es pot veure en aquest vídeo a continuació. Les denúncies han estat diverses a la xarxa, aquí en teniu un recull. Segons ha informat TV3, els policies també han requisat globus grocs, xiulets i una pancarta per la llibertat dels presos. Els controls no han estat per a tots els aficionats, però sí per a una bona part.D'altra banda, aficionats blaugrana han denunciat que la policia espanyola els ha requisat l'estelada abans de la final de Copa d'aquesta nit entre el Barça i el Sevilla. És el cas de la Penya Blaugrana de Navàs, que a través de Twitter ha denunciat els fets. Segons han explicat, des de la policia se'ls ha dit que la bandera "fomenta l'odi".A dos quarts de deu s'ha de jugar la final de la Copa del Rei que disputaran el conjunt blaugrana contra el Sevilla, i molts aficionats culers volien dur l'estelada per protestar contra l'existència de presos polítics i denunciar la repressió de l'Estat.Més enllà de les estelades, les entitats sobiranistes han fet una crida a lluir samarretes groques durant el partit per denunciar la situació que viu l'independentisme. També es preveu que hi hagi una sonora xiulada quan comparegui Felip VI, que presidirà el partit, i soni l'himne d'Espanya.Malgrat les peticions de "respecte" del govern espanyol, que divendres demanava respectar el monarca i els símbols espanyols, tot fa pensar que un any més Felip VI haurà d'aguantar la xiulada de bona part dels aficionats blaugrana que volen d'aquesta manera denunciar la repressió i el paper de la monarquia en el procés català.

