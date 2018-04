FOTOS Milers de valencians surten al carrer per recordar Guillem Agulló

Capçalera de la mobilització del 25 d'abril a València Foto: ACN

Manifestació del 25 d'abril del País Valencià Foto: ACN

Milers de ciutadans del País Valencià han sortit al carrer aquest dissabte en la tradicional manifestació del 25 d'abril, diada oficiosa i reivindicativa del nacionalisme valencià que commemora la pèrdua dels Furs a la Batalla d'Almansa de 1707.Enguany, amb el lema 'País Valencià, país obert' la manifestació organitzada per Acció Cultural del País Valencià té com a punt final la inauguració del Passeig Guillem Agulló al Jardí de Vivers de València. El record al jove independentista i antifeixista assassinat fa 25 anys per la ultradreta ha reunit en la capçalera de la manifestació a les entitats que varen impulsar fa dos anys una iniciativa perquè l'Ajuntament de València li dediqués un carrer. Durant la mobilització també s'han recordat als presos polítics i exiliats catalans amb diversos cartells.

