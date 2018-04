VÍDEO Wagensberg, després de visitar Junqueras: «No hem de parar de denunciar aquesta injustícia»

Gràcies, @junqueras, per la teva generositat i per la lliçó de dignitat i fortalesa que ens has donat. Ara entenc per què tothom t’estima. Encara, dins la presó i des del telèfon, ens has fet riure. Us volem a casa! — Jenn Díaz 🎗 (@JnnDiaz) April 21, 2018

Esperançador missatge de Ruben Wagensberg després de visitar aquest dissabte Oriol Junqueras a la presó d'Estremera, una visita que ha fet acompanyat de la també diputada independent Jenn Díaz. "És sorprenent veure com les persones s'adapten a les situacions adverses i injustes", ha constatat Wagensberg, i ha fet una crida als demòcrates espanyols perquè "s'aixequin contra la injustícia" que s'està vivint a l'Estat, "on hi ha persones tancades només per les seves idees". "És aquesta injustícia la que no hem de parar de denunciar", ha dit el diputat republicà.Jenn Díaz també ha passat per Estremera i ho ha explicat a través d'un fil a Twitter. En un missatge als "demòcrates" de l'Estat, ha demanat que alcin la veu i no oblidin els presos polítics. "Això no va d'ideologies ni de projectes", ha dit, i ha recordat que "gent bona i de pau està tancada en cel·les".

