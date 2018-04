Terratrèmol polític al Congrés

Per fi una enquesta seriosa aguaita en el funest paisatge informatiu d'ascendència centralista. Una enquesta que, tot i llevar-li rellevància a l'abstenció (C's, diu, atrau "al 22% de abstencionistas"), es pot considerar honesta en reconèixer que en intenció directa el PP s'hi troba al nivell d'un Podemos malgrat caure també en barrina.

Encerta, tot i ser molt optimista amb el PSOE, en què ens trobem "con la izquierda desaparecida de todo combate". Efectivament, si l'abstenció és engolida per C's, serà perquè l'esquerra ha tirat tota esperança de traslladar a la societat el perdò per haver existit fins a l'any 2008, la qual ha hagut d'acumular tot un seguit de desgràcies: l'OTAN, la degradació social dels treballadors, autònoms i microempresaris, exhaurits i plomats en benefici d'una quinta part de la població, insolidària, incompetent, podrida en els seus valors, la qual, com si de buitres parlarem, nodriren d'espècimens les estructures i organismes de l'Estat. Per no entrar en les catàstrofes morals, de les quals se n'ha parlat fins l'extenuació. I Unidos Podemos, d'un passat al qual no se'l vol veure ni en pintura, no se n'ha enterat gens ni miqueta: Fenòmens!

Gran enquesta, sí senyor.