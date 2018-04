Lleida, a la cua del reciclatge de vidre a Catalunya

Els catalans van reciclar l'any passat una mitjana de 20 quilos per persona -que equivalen a uns 76 envasos- fins a arribar a un total de 151.034 tones, un 5,5% més que el 2016, i se situen per sobre de la mitjana estatal de 16,9 quilos per habitant.Girona és la província on més vidre es recicla, amb una mitjana de 28,3 quilos per habitant, deu més que a Barcelona, que és on menys es recicla, amb 18,2 quilos, mentre que Tarragona està en segon lloc amb 22,1, seguida de Lleida, amb 18,8, ha explicat en un comunicat aquest divendres Ecovidrio.Quant a comunitats autònomes, Catalunya es troba en cinquena posició, sent Balears la primera en el rànquing, amb una mitjana de 38,8 quilos per habitant, seguida de La Rioja (72,2), Euskadi (26,8) i Navarra (25,1).

