Les dues propostes d'Albert Pla per evitar la xiulada al rei

El cantautor Albert Pla té dues propostes iròniques per evitar la xiulada a l'himne espanyol durant la final de la Copa del Rei que se celebra aquest vespre. En un article al diari Público , Pla diu que una opció seria, lògicament, que no soni cap himne.D'acord amb el raonament expressat pel cantautor, el Govern d'Espanya assegura que tots els nacionalismes són dolents. Si el nacionalisme és considerat una expressió política, que soni l'himne d'un país, no seria polititzar un partit de futbol? "Siguem raonables, no ens deixem portar pels nacionalismes", manifesta Pla a l'article.La segona proposta del músic és que el campionat es deixi de dir Copa del Rei. Assegura que en molts països d'Europa existeix la Copa de Futbol i ningú reclama la Copa del Rei. "Què té a veure el rei en tot això de la Copa del Rei? L'ha inventat ell? L'ha inspirat ell? La paga ell? Hi juga ell?, es pregunta, irònic, el cantautor.

