La dura resposta de Puigdemont a l'«amenaça» del ministeri d'Interior

Recomanació de cap de setmana del ministeri de l'Interior: reflexionar sobre què és el delicte de terrorisme. Així ho ha fet saber la institució que dirigeix Juan Ignacio Zoido a través de Twitter aquest divendres a la tarda, just el dia que ETA ha demanat perdó a part de les víctimes i una setmana més tard que l'Audiència Nacional vinculés els comitès de defensa de la República (CDR) al terrorisme

Threatening your own population as a governance tool. Spain 2018. pic.twitter.com/sciR351dSx