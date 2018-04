FOTOS La Llar del Llibre de Sabadell es mulla amb els presos polítics i el procés

Missatges a La Llar del Llibre de Sabadell. Foto: Albert Segura

A l'altre cantó de l'aparador, a l'esquerra, si llegeix en dos cartells més: "Els llibres adoctrinen la nostra intel·ligència" i "som els vostres Consellers De Recomanacions", amb les sigles en lletra capital "CDR".

Missatges a La Llar del Llibre de Sabadell. Foto: Albert Segura En dos cartells situats al centre del gran aparador, i sota el nom de la llibreria, es llegeix: "Som lliures per triar allò que més ens convé", amb la paraula "lliures" en groc. Just al costat dret, dos cartells anuncien: "Llegir és un procés que ens allibera la imaginació", i "la lectura és bona independentment del llibre".A l'altre cantó de l'aparador, a l'esquerra, si llegeix en dos cartells més: "Els llibres adoctrinen la nostra intel·ligència" i "som els vostres Consellers De Recomanacions", amb les sigles en lletra capital "CDR".

Sembla ser que cada cop hi ha més pressió social davant el captiveri dels polítics i els representants de la societat civil que són entre reixes. Si en els darrers dies al centre de Sabadell un forn i una botiga de queviures hi han dit la seva, fent pastes de llaços grocs i penjant un missatge a l'aparador en defensa dels presos polítics, ara ha estat La Llar de Llibre qui s'ha mullat i hi ha dit la seva.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)