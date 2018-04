El cinema català triomfa al Festival de Màlaga

Una escena de la pel·lícula

La pel·lícula catalana "Les distàncies" d'Elena Trapé ha estat el gran triomfador del Festival de cinema de Màlaga 2018 en la categoria de llargmetratges amb els premis a millor pel·lícula, direcció i actriu exaequo. Si fa un any 'Estiu 1993' de Carla Simón es va endur la Bisnaga d'Or, aquest cop ha estat una altra peça catalana la més distingida. El jurat ha valorat una història que narra el desencant inesperat d'un grup d'amics que es retroben a Berlín, entre els quals hi ha Alexandra Jiménez, premi a millor actriu exaequo amb Valeria Bertuccelli per 'The Queen of Fear'.

Per la seva banda, la catalana 'Amb el vent' de Meritxell Colell' ha obtingut el màxim reconeixement en la secció Zonazine, dedicada als projectes més creatius. Javier rey per 'Sin fin' ha estat distingit com a millor actor, mentre que la millor pel·lícula Iberoamericana ha estat 'Benzinho' de Gustavo Pizzi. En la secció de documentals, el guardó ha estat per 'Ainhioa ya no soy esa' de la xilena Carolina Astudillo, resident a Barcelona.

En l'apartat de curtmetratges, 'Improvisaciones de una ardilla' de Virginia García del Pino ha guanyat en la modalitat documental, mentre que entre les peces de ficció el premi estat per 'La última virgen' de Bàrbara Ferré. El Festival de Cinema de Màlaga clausurarà la seva vint-i unena edició aquest diumenge, i el cinema català hi ha deixat de nou la seva empremta en més de 35 produccions. El certamen també ha homenatjat el director Juan Antonio Bayona i l'actriu Mònica Randall.