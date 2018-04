Joaquín Sabina, ingressat per problemes circulatoris

Joaquín Sabina en un concert a Tarragona. Foto: Cedida.

El cantant Joaquín Sabina ha estat ingressat en un hospital de Madrid per un "problema circulatori", segons ha informat l'empresa organitzadora del concert que tenia avui a La Corunya.Els organitzadors ja treballen buscant una nova data per al concert que s'anunciarà "en els pròxims dies". Les entrades adquirides seran vàlides per a la nova data i els responsables del concert obriran un termini de devolució per aquells fans del cantant que no puguin assistir-hi.

